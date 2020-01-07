صعود معظم بورصات الخليج الكبرى الثلاثاء بقيادة أسهم البنوك

التوتر هدأ قليلا في ظل غياب أي إجراء انتقامي إيراني

ارتفعت معظم بورصات الخليج الكبرى في تعاملات الثلاثاء بقيادة أسهم البنوك مقابل هبوط الأسهم القطرية تحت ضغط من تراجع أسهم شركاتها المالية.

انخفاضات عميقة

وسجلت الأسهم الخليجية انخفاضات عميقة في ظل هبوط بورصة الكويت بأكبر مستوى في أول أيام تداولها بعد الهجوم الأمريكي في العراق مما عزز التوترات في المنطقة.

وتعهدت طهران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة.

التوتر هدأ

وقالت وكالة رويترز إن التوتر هدأ قليلا في ظل غياب أي إجراء انتقامي إيراني. وساهم هذا في دفع أسعار البترول والذهب للتراجع في تعاملات اليوم الثلاثاء بينما اتجه المستثمرون صوب جني الأرباح.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.1%. وارتفعت أسهم بنك الراجحي بنسبة 0.9% وبنك الرياض بنسبة 0.9%.

وتراجعت أسهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 2.2%. وانخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 1%.

البنك الأهلي التجاري

وارتفعت أسهم شركة الكثيري القابضة بنسبة 1.2% بعد أن جددت اتفاق تمويلي مع البنك الأهلي التجاري، وارتفعت أسهم البنك بنسبة 0.6%.

شركة أرامكو

وهبطت أسهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.4% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تدشين الطرح الأولى لأسهمها.

مؤشر دبي

وقفز مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1% بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني الذي صعد بنسبة 1.6%. كما صعدت أسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 1.3%.

مؤشر أبو ظبي

وارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.7% بدعم من صعود أسهم بنك أبو ظبي الأول الأكبر في البلاد بنسبة 0.8%. وارتفعت أسهم شركة الإمارات للاتصالات بنسبة 0.5%.

مؤشر قطر

وفي قطر، سار مؤشرها في اتجاه عكسي ليفتح على انخفاض بنسبة 0.3%. وهبطت أسهم بنك قطر الإسلامي وشركة المساعيد للبتروكيماويات بنسبة 1% و 1.7% على التوالي.

بورصات الخليج

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.99% ليصل إلى 2,746.77 نقطة.

وارتفع مؤشر أبو ظبي العام بنسبة 0.98% ليصل إلى 5,056.75 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.50% ليصل إلى 1,592.02 نقطة.

وهبط مؤشر السعودية بنسبة 0.1% ليصل إلى 8,198.97 نقطة.

وهبط مؤشر قطر بنسبة 0.25% ليصل إلى 10,381.74 نقطة.

وهبط مؤشر عمان بنسبة 0.09% ليصل إلى 3,948.38 نقطة.