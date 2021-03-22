أسواق عربية

صعود معظم بورصات الخليج الإثنين رغم تراجع أسعار النفط

هبطت أسعار خام برنت إلى 64.27 دولار للبرميل
أيمن عزام 8:41 م, الأثنين, 22 مارس 21 8:41 م, الأثنين, 22 مارس 21

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة بقيادة السعودية، الإثنين، رغم تراجع أسعار النفط الخام، فيما أغلق مؤشر دبي على انخفاض حاد، مدفوعا بخسائر قطاعي البنوك والعقارات.

تراجع أسعار النفط

وانخفضت عقود خام برنت القياسي تسليم مايو ، بمقدار 26 سنتا أو بنسبة 0.4 بالمئة إلى 64.27 دولارا للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو، بمقدار 19 سنتا أو بنسبة 0.31 بالمئة، إلى 61.25 دولارا للبرميل.

وصعد مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.51 بالمئة إلى 9547.42 نقطة، بدعم من الأسهم النفطية؛ وارتفع سهم “أرامكو” بنسبة 0.42 بالمئة، وزاد سهما “رابغ” و”كيان” للبتروكيماويات بنسبة 4 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

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وفي الإمارات، هوى مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.23 بالمئة إلى 2551.96 نقطة؛ ونزل سهما بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.45 بالمئة، وداماك العقارية بنسبة 2.7 بالمئة.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 5733.44 نقطة؛ وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما بنكي أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول، مرتفعين بنسبة 0.82 بالمئة و0.14 بالمئة على الترتيب.

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وسجل مؤشر بورصة قطر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 بالمئة إلى 10226.68 نقطة، وسجل سهم صناعات قطر مكاسب بنسبة 0.93 بالمئة.

صعود مؤشر الكويت

وزاد المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.29 بالمئة إلى 6385.16 نقطة، وقاد المكاسب سهم “سنام” العقارية مرتفعا بنسبة 20.55 بالمئة.

وسجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا طفيفا بنسبة 0.05 بالمئة إلى 3731.85 نقطة، وقاد الخسائر سهما “العمانية لخدمات التمويل” و”الكهرباء الوطنية”، منخفضين بنسبة 6.67 بالمئة و5.26 بالمئة على الترتيب.

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وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1470.61 نقطة، بعدما زاد سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.38 بالمئة.

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بقلم أيمن عزام

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