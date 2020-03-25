صعود معظم بورصات الخليج الأربعاء وسط تحسن معنويات المستثمرين

مسئولون في إدارة الرئيس ترامب توصلوا إلى اتفاق لضخ حزمة تحفيز ضخمة

ارتفعت معظم بورصات الخليج اليوم الأربعاء، وسط تحسن معنويات المستثمرين في أنحاء العالم، بفعل محفزات اقتصادية ضخمة تتجه الولايات المتحدة لتفعليها بغية تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال مفاوضون يوم الأربعاء إن أعضاء مجلس الشيوخ ومسئولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلوا إلى اتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتًا على الحزمة البالغ حجمها تريليوني دولار في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يعقبه تصويت آخر في مجلس النواب بعد وقت قصير.

صعود بورصات الخليج

وقفز مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 7.4%؛ حيث يواصل المؤشر بذلك تسجيل مكاسب من الجلسة السابقة، وذلك بدعم من صعود بنسبة 8.1 % في سهم بنك أبوظبي الأول وبنسبة 9.1% في سهم اتصالات.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 6.4 %، وسط صعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 11.5%.

ومقابل هذا، صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 8.2 %.

وارتفع بورصة قطر بنسبة 3.1%، بدعم من سهم بنك قطر الوطني الذي صعد بنسبة 4.8%.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه وافق يوم الأربعاء على تأجيل أقساط القروض والفوائد ستة أشهر للقطاعات المتضررة من فيروس كورونا.

ومن بين بورصات الخليج، صعد مؤشر بورصة السعودية بأكثر من 3% خلال الجلسة، لكنه هبط بنسبة 0.2% فقط عند الإغلاق.

وارتفع سهم مجموعة صافولا بنسبة 4.8%. وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2.6 %.

حظر تجوال في السعودية

وقررت السلطات السعودية يوم الاثنين فرض حظر تجول لمدة 21 يومًا بعد تسجيلها قفزة في حالات الإصابة.

وأعلنت عن أولى الوفيات بها اليوم، وهي في المدينة المنورة، وذلك مع تسجيل 205 حالات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 767 حالة.

وارتفع إجمالي الحالات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2250 حالة بجانب ست وفيات.

و سجلت سلطنة عمان 15 حالة إصابة جديدة بجانب أربع في الكويت.

وتراجع سهمي الشركة السعودية للعدد والأدوات ونماء للبتروكيماويات بنسبة 7.2 % و6.7% على الترتيب.

وأعلنت الشركتان عن تراجعات حادة في أرباحهما السنوية.

