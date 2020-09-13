صعود معظم بورصات الخليج الأحد بقيادة بورصة قطر

ارتفعت معظم الأسواق الرئيسية في الخليج في ختام تعاملات الأحد، وتفوقت بورصة قطر على نظيراتها بالمنطقة في اتجاه صعودي قادته مكاسب واسعة لأسهم القطاع المالي.

مؤشر قطر يرتفع

وارتفع المؤشر بنسبة 1.2%، وصعد بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 2.15 والشركة المتحدة للتنمية بنسبة 10%. بنك قطر الوطني يرتفع بنسبة 2.15 %

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.8%، حيث تقدم سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية بنسبة 3.5% في حين صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.9%.

وزاد سهم السعودية للكهرباء بنسبة 0.5% بعدما باعت الشركة، التي تحتكر نقل الكهرباء في المملكة، صكوكا خضراء على شريحتين بقيمة 1.3 مليار دولار، في أول طرح أخضر من المنطقة هذا العام.

تأتي الصفقة وسط طفرة في إصدارات الدين، مع سعي المقترضين في الخليج، لاسيما الحكومات، لسد الفجوات المالية الناتجة عن جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط.

وعلى نحو منفصل، حددت شركة متاجر التجزئة السعودية بن داود القابضة سعرا استرشاديا لطرحها العام الأولي، مستهدفة جمع ما يصل إلى 2.19 مليار ريال (583.89 مليون دولار) من الإدراج في بورصة الرياض.

وعوض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره المبكرة ليرتفع بنسبة 0.2%، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.4%.

مؤشر أبوظبي يتراجع

وفي أبوظبي، هبط المؤشر بنسبة 0.2 %، حيث انخفض سهم اتصالات بنسبة 0.2%، في حين تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.4%.

ويوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي بنسبة 0.2 %، مدعوما بصعود البنك التجاري الدولي بنسبة 0.5%.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم‭ ‬الأحد:

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة ‭0.8 ‬% إلى 8204 نقاط.

هبط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2% إلى 4510 نقاط.

ارتفع مؤشر بنسبة 0.2% إلى 2274 نقطة.

زاد مؤشر قطر بنسبة 1.2% إلى 9878 نقطة.

ارتفع مؤشر مصر بنسبة 0.2% ليصل إلى 11092 نقطة.

ارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.6% مسجلا 1398 نقطة.

ارتفع مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.2% إلى 3692 نقطة.

ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.3% إلى 5855 نقطة.