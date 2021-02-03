بورصة وشركات

صعود معظم المؤشرات الأوروبية الأربعاء بقيادة الأسهم الإيطالية

الأسهم الإيطالية ارتفعت بنسبة 2 بالمائة
أيمن عزام 10:24 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 10:24 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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سجلت الأسهم الإيطالية أفضل أداء لها الأربعاء خلال أربعة أسابيع بعد أن قبل محافظ البنك الأوروبي السابق ماريو دراغي مهمة تشكيل حكومة جديدة بينما أدى ارتفاع أسهم شركة دايملر الألمانية إلى صعود الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا.

وارتفعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع الكشف عن نتائج أعمال للشركات.

وارتفعت أسهم قطاع السيارات بنحو 2.7 بالمائة، لتكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية.

وحققت شركة “فودافون” إيرادات بأكثر من التوقعات خلال الربع الماضي، ليرتفع السهم بحوالي 6 بالمائة.

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صعود الأسهم الإيطالية

وصعدت الأسهم الإيطالية للارتفاع بأكثر من 2 بالمائة، بينما هبط العائد على السندات الإيطالية.

وقال دراغي إنه كان واثقا من تأييد البرلمان له بعد أن طلب الرئيس الإيطالي سارجيو ماتريلا مساعدته بعد إخفاق جهود إنقاذ ائتلاف رئيس الوزراء جيوسيب كونتي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن استمرار انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، بفعل قطاع الخدمات.

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وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.3 بالمائة إلى 407.2 نقطة، في حين تراجع “فوتسي” البريطاني بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 6507 نقطة.

وهبط سهم شركة جلاكسوكلاين بنسبة 6.3% بعد أن حذرت الشركة من تراجع يفوق التوقعات في أرباح عام 2021 مع استمرار الجائحة في عرقلة العلاجات الأخرى.

لكن الأرباح الجيدة الصادرة من شركات أخرى ساعدت على صعود المؤشر الأقليمي لليوم الثالث على التوالي مع ارتفاع أسهم شركات نوفو نورديسك وسيمنز وبابلسيس جروبس بعد إيراد نتائج أعمالها.

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وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 0.7 بالمائة إلى 13933 نقطة، بينما استقر “كاك” الفرنسي عند 5563 نقطة.

وتحسنت الثقة بدعم من آمال تمرير المحفزات الأمريكية بعد أن اتخذ مجلس الشيوخ خطوات للسماح للديمقراطيين بتمرير خطة مساعدات اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار دون دعم الجمهوريين.

واستمر صعود الأسهم الأوروبية جنبا إلى جنب مع الأسواق الكبرى الأخرى صعودا من خسائر بنسبة 3% الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن توزيع لقاحات فيروس كوفيد-19 في منطقة اليورو.

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بقلم أيمن عزام

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