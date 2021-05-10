صعود معظم الأسهم الخليجية الاثنين وسط تعاملات ضعيفة

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع يوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبيل عطلة عيد الفطر، وتلقت البورصة السعودية دعمًا من الأسهم المالية والبتروكيماوية.

وصعد المؤشر السعودي 0.9% مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك للبتروكيماويات) 2.5%، في حين صعد سهم مصرف الراجحي 0.5%.

تعاملات ضعيفة

وخلصت تقديرات حكومية أولية يوم الاثنين إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرًا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان إن القطاع غير النفطي نما للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2020.

وفي بورصة دبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.4% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2%، بعد أن رفع بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان كازينوف السعر المستهدف للبنك إلى 14.15 درهم.

ومن بين الشركات الأخرى التي أظهرت أداءً جيدًا، ارتفع سهم شركة تشغيل مراكز التسوق إعمار مولز 1.5%.

قال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إنه متفائل للغاية بعودة سياحة الأعمال والترفيه هذا العام لكن الجائحة تجعل من الصعب التنبؤ بالأعداد المتوقعة.

غير أن سهم شركة العربية للطيران المنخفض التكلفة خسر 0.8 % بعد إعلان الشركة عن هبوط في أرباح الربع الأول.

ونزل مؤشرأبوظبي 0.1 % متأثرا بهبوط 0.8 % لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد.

لكن سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) تقدم 2.7 % بعد أن أعلنت الشركة صافي ربح قدره 630.7 مليون درهم للربع الأول، ارتفاعا من 399.5 مليون درهم قبل عام.

رفع قيود فيروس كورونا

وارتفع المؤشر القطري 0.1 % مدعوما بزيادة 0.6 % لسهم بنك قطر الوطني.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية بيانا لوزارة الصحة جاء فيه أن قطر قررت يوم الأحد رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيًا على أربع مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى في 28 مايو، والمرحلة الرابعة في 30 يوليو.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 % إذ كانت معظم الأسهم المدرجة في المؤشر في منطقة إيجابية، بما في ذلك سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

السعودية ارتفع المؤشر 0.9 % إلى 10323 نقطة.

أبوظبي انخفض المؤشر 0.1% إلى 6209 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.4% إلى 2696 نقطة

قطر ارتفع المؤشر 0.1% إلى 10951 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 0.4% إلى 10686نقطة

البحرين نزل المؤشر 0.2% إلى 1527 نقطة

سلطنة عمان صعد المؤشر 0.2% إلى 3817 نقطة

الكويت نزل المؤشر 0.2 % إلى 6780 نقطة