صعود معظم الأسهم الخليجية الإثنين بقيادة مؤشر أبوظبي

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الإثنين وسجل مؤشر أبوظبي أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين استقر المؤشر السعودي.

صعود مؤشر أبوظبي

تقدم مؤشر أبوظبي 1.1% مسجلا مستوى قياسيا مدفوعا بزيادة 1.7% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، و1.3% في سهم الشركة العالمية القابضة.

وأعلنت العالمية القابضة يوم الخميس عن أرباح صافية ربع سنوية بلغت 2.87 مليار درهم (781.42 مليون دولار) ارتفاعا من 958.9 مليون درهم قبل عام.

وارتفع مؤشر دبي 0.2% مع صعود سهم شركة سوق دبي المالي 9.9 % مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة بعد أن أعلنت الإمارة عن خطط لتأسيس صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار) وطروحات عامة أولية.

وقالت حكومة دبي يوم الثلاثاء الماضى إنها تعتزم طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن عشر شركات تابعة للدولة سيتم إدراجها في البورصة وذلك في إطار خطط لدعم حركة التداول في البورصة المحلية.

وأغلق المؤشر السعودي مستقرا، إذ عوضت مكاسب في الأسهم المالية انخفاضات في أسهم البتروكيماويات.

وارتفعت أسعار النفط وسط إشارات إيجابية إلى نمو الاقتصاد العالمي، مدعومة بتوقعات الطلب على الطاقة بينما رفعت شركة أرامكو السعودية سعرها الرسمي لبيع الخام.

لكن سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية انخفض 0.3 % مواصلا خسائر الجلسة السابقة بعد انقضاء الحق في التوزيعات النقدية للأسهم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5 % متأثرا بتراجع 0.8 % في سهم البنك التجاري الدولي.

وفيما يلي بيان بأداء المؤشرات:

– استقر المؤشر السعودي عند 11847 نقطة.

– صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.1 % إلى 8182 نقطة.

– ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 % إلى 3104 نقاط.

– استقر مؤشر سوق الدوحة عند 11971 نقطة.

– انخفض مؤشر السوق المصرية 0.5% إلى 11498 نقطة.

– نزل مؤشر البحرين 0.2 % إلى 1782 نقطة.

– هبط مؤشر سوق مسقط 0.1 % إلى 4050 نقطة.

– ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 % إلى 7800 نقطة.