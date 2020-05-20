صعود معظم أسواق الخليج الأربعاء بقيادة بورصة أبوظبي

ارتفعت معظم أسواق الخليج الرئيسية الأربعاء وقاد الاتجاه الصعودي بورصة أبوظبي بدعم من بنك أبوظبي الأول، وانخفضت بورصة الأسهم المصرية مع تشديد قيود احتواء فيروس كورونا.

وصعد مؤشر أبوظبي بنسبة 1.4% وقفز سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 2.4%.

ويوم الثلاثاء، ارتفع السهم بنسبة 1.4% لكنه أغلق على استقرار بعد أن أعلن البنك تعليق خطة للاستحواذ على أنشطة بنك عوده اللبناني في مصر.

في غضون ذلك، خسر سهم شركة اتصالات بنسبة 0.5% بعد استقالة رئيسها التنفيذي.

أسواق الخليج ترتفع

وصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.1% مدعوما بصعود سهم صافولا بنسبة 3.8%.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 1.1% مسجلا مكاسب لليوم السادس على التوالي بعدما أعلن يوم الأحد نمو أرباح الربع الأول من العام بنسبة 2.1%.

وكبح المكاسب هبوط سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.1% إلى 33 ريالا بعد أن حقق مكاسب على مدار ست جلسات.

وصعد مؤشر قطر بنسبة 0.6%. وصعد سهم مصرف الريان بنسبة 2.2%.

وتقدم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 0.9%.

وارتفع مؤشر دبي بنسبة 0.1% بفضل صعود إعمار العقارية بنسبة 0.8% وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.5%.

ومددت مصر، قرار وقف رحلات الطيران الدولية لاحتواء تفشي الفيروس.

وأعلنت تشديد قيود الحركة خلال عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 24 مايو وتستمر ستة أيام.

وسجلت مصر 720 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 13 ألفا و484 شخصا،

وهبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1%. وتراجع سهم الشركة الشرقية للدخان بنسبة 2.5%.