صعود معدل إنتاج الدواجن محليا رغم ارتفاع المدخلات

الصاوى أحمدأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الإنتاج الداجنى، أن إنتاجية مصر من الدواجن الحية سواء كانت مزارع أو تربية منزلية، شهدت ارتفاعا طفيفًا، رغم الزيادات الكبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية. وأكدت «محرز» لـ&laq



الصاوى أحمد

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الإنتاج الداجنى، أن إنتاجية مصر من الدواجن الحية سواء كانت مزارع أو تربية منزلية، شهدت ارتفاعا طفيفًا، رغم الزيادات الكبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية.

وأكدت «محرز» لـ«المال» أن إنتاجية المزارع بلغت نحو 1.265 مليار دجاجة تسمين منذ مطلع 2017، وحتى منتصف نوفمبر الماضى، بدلا من 1.1 مليار طائر خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وأوضحت نائبة وزير الزراعة أن عدد أمهات التسمين بلغ 12.971 مليون طائر خلال تلك الفترة، وهى الأصناف التى تنتج كتاكيت التسمين، بينما تم إنتاج 340 ألف جدة منتجة لأمهات التسمين وأمهات البياض.

وأكدت أن حجم إنتاج القطاع الريفى من الدواجن يتحسن باستمرار، بسبب تحسن الرعاية البيطرية المقدمة للريف، والذى يحتاج إلى مزيد من الجهد من وزارة الزراعة والقائمين عليها للحفاظ على هذة الثروة وتحسينها.

وأشارت إلى أن إنتاجية مصر من الدواجن فى القطاع الريفى التى تتم فى التربية المنزلية تراوحت خلال العام الجارى بين 250 و300 مليون طائر، خلال الفترة نفسها.

ولفتت إلى أن إنتاجية بيض المائدة سجلت 6.699 مليار بيضة خلال العام الجارى أيضًا، موضحة أن وزن الدواجن المجمدة المستوردة بلغ حتى منتصف العام الجارى 143.825 ألف طن فقط.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن إنتاجية مصر من دواجن التسمين تبلغ 1.4 مليون طائر يوميًّا كطاقة قصوى فى المزارع، ولكن ما يتم إنتاجه فعليا يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون كتكوت يوميًّا.

وأكد أهمية دعم الصناعة الوطنية عبر تنفيذ خطة نقل الدواجن إلى الظهير الصحراوى التى تشرف عليها وزارة الزراعة حاليا، والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وأيضًا إنتاج الأمصال محليًّا.

كما ثمن السيد قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم حماية على استيراد الأعلاف، موضحا أنه سيعمل على تلافى خسائر أصحاب المزارع المحلية والذين يعانون من بيع الدواجن بأسعار منخفصة.

وأوضح أن %80 من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن سعر الكيلو فى الوقت الحالى هو 19 جنيهًا، فى المزرعة، وللمسهتلك بنحو 24 جنيهاً وهو أقل من سعر التكلفة، ومن ثم فإن تقليل الاستيراد والتوسع فى تصنيع ألامصال محليا سيساعدان فى إنتاج دواجن بسعر متوازن للمنتج والمستهلك.