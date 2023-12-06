صعود مصطلح «الجنوب العالمي» بدلا من «الأسواق الناشئة».. لماذا يجب أن نقلق؟

يشهد مصطلح “الجنوب العالمي” الذى يستخدم لوصف الاقتصادات الأقل تقدمًا فى العالم رواجا هذه الآونة، فى الوقت الذى يتوارى فيه وصف “الأسواق الناشئة”، بحسب صحيفة “ فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وبحسب بيانات “جوجل”، فإن عمليات البحث عن مصطلح “الجنوب العالمي” تجاوزت نظيرتها لـ “الأسواق الناشئة” منذ أوائل عام 2022، وتم اعتبار ذلك ظاهرة مؤقتة فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن استخدام الأخير كمصطلح يتم البحث عنه شهد انخفاضا مستمرا إلى حد ما منذ عدة سنوات حتى الآن، وفقا للصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن مصطلح “الأسواق الناشئة”، رغم عدم دقته، تم إطلاقه لخدمة هدف ما، وهو لفت الانتباه إلى البلدان النامية كوجهة لتدفقات رأس المال الأجنبي، إلا أن القيمة التجارية للتصنيف آخذة فى الانخفاض.

وعلى النقيض من ذلك، فإن مصطلح “الجنوب العالمي” هو تسمية لا تخدم هدفًا تجاريًا بقدر كونه سياسيًا، ويبدو أن أحد استخداماته الرئيسية هو لفت الانتباه إلى الظلم الملحوظ فى النظام العالمي، أى هيمنة المؤسسات التى شكلتها الولايات المتحدة مثل “صندوق النقد” و”البنك” الدوليين، والدور الضخم الذى يلعبه الدولار والضعف الذى يخلقه بالنسبة للبلدان النامية، التى يتأثر وصولها إلى رأس المال اعتمادا على القرارات التى يتخذها بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي.

تحول غير عادي

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر يبدو وكأنه تحول عادى من تعبير دقيق إلى آخر، إلا أن هذا التغيير يشير إلى اتجاهين يجب على المستثمرين أن ينظروا إليهما بشيء من القلق، الأول هو تراجع النمو الاقتصادى المحتمل فى مناطق كثيرة من العالم النامي، والثانى هو التشرذم العالمى التدريجى، وبحسب الصحيفة ، فإن هذا الانخفاض ينعكس على تدفقات رأس المال الحقيقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مقاييس فك الارتباط المستمر لمديرى المحافظ الدولية مع الأسواق الناشئة هو تراجع ملكية المستثمرين الأجانب لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات الوطنية.

وذكرت أنه فى عام 2016، كان المستثمرون الدوليون يمتلكون نحو %21 من السندات المقومة بعملات الأسواق الناشئة، إلا أن هذه الحيازات انخفضت إلى %13 حاليا.

وفقا لفاينانشيال تايمز، فإنه فى بعض البلدان مثل إندونيسيا وجنوب أفريقيا، تكون الانخفاضات فى حيازة السندات نسبية، أى أن كمية السندات المملوكة للأجانب زادت فى السنوات الأخيرة، ولكن بمعدل أبطأ فى إجمالى سوق السندات للبلد. ولكن فى البعض الآخر مثل المكسيك كان هذا الانخفاض مطلقا إذ ابتعد المستثمرون عن شرائها، وفى الحالتين فإن هذا الاتجاه مثير للقلق، بحسب تعبير الصحيفة.

تراجع إقبال المستثمرين

وأوضحت الصحيفة أن أداء الاقتصادات الناشئة يكون أفضل عندما تتمكن من تمويل احتياجاتها بعملاتها الخاصة، وبالتالى فإن الاستثمار الأجنبى فى أسواق السندات المحلية يعد شكلاً من أشكال التمويل الخارجى الذى يجب الترحيب به.

وبحسب الصحيفة، فإن أفضل تفسير لتراجع إقبال المستثمرين على أسواق السندات المقومة بالعملات الوطنية فى الاقتصادات الناشئة هو أنه رد فعل لشعورهم بأن إمكانات النمو فى هذه الدول تتضاءل فى أعقاب طفرة السلع الأساسية أوما يمكن تسميته بذروة العولمة.

وأوضحت أنه إذا شعر المستثمرون بقدر أقل من التفاؤل بشأن معدل النمو المحتمل لاقتصاد ما، فسيصبح من الصعب الاعتماد على قيمة عملة تلك الدولة مع مرور الوقت، وبالتالى لا حاجة للاستثمار فى السندات المحلية فى هذا البلد، بالنظر إلى السوق الأمريكية.

الصين تفضل “الجنوب”

تشير الصحيفة إلى أن الصين تستحسن مصطلح (الجنوب العالمى) بشكل خاص. رغم أنها تتعرض لبعض المنافسة، إذ يحاول قادة الهند والبرازيل، وضع أنفسهم كقادة للجنوب العالمي.

وبالتالي، يمكن فهم الشعور الذى يتفوق به مصطلح “الجنوب العالمي” على وصف “الأسواق الناشئة” على أنه انتصار للسياسة على الاقتصاد، مما يعكس التصارع على النفوذ مع انتهاء فترة ما بعد الحرب الباردة التى اتسمت بالهيمنة الأمريكية على العالم.