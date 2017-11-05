صعود مستمر فى فاتورة الكهرباء.. وزيادة فى الدعم

حتى 2022 ويتحكم فى إيقاع الدولار مستحقات الشركات وتضخم تكاليف المشروعات تحمل المستثمرين أعباء إضافيةعمر سالممضى عام على تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية، فى 3 نوفمبر الماضى، شهدت خلاله أسعار الكهرباء زيادات أكبر من المقررة، وكان المبرر الرئيسى لوزارة الكهرباء، فى ذلك هو تحرير سعر الصر

حتى 2022 ويتحكم فى إيقاع الدولار

مستحقات الشركات وتضخم تكاليف المشروعات تحمل المستثمرين أعباء إضافية



عمر سالم مضى عام على تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية، فى 3 نوفمبر الماضى، شهدت خلاله أسعار الكهرباء زيادات أكبر من المقررة، وكان المبرر الرئيسى لوزارة الكهرباء، فى ذلك هو تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار. وأعلنت «الكهرباء» عن مد البرنامج الزمنى لرفع الدعم عن الكهرباء 3 سنوات، ليصل إلى عام 2022، بدلاً من 2019. وكشفت مصادر مسئولة فى الوزارة – فى تصريحاتلـ «المال» – أن تحرير سعر صرف الجنيه، تسبب فى عدة أزمات للقطاع، أبرزها ارتفاع دعم الكهرباء لأكثر من %100 فقد كان من المخطط أن يبلغ نحو 30 مليار جنيه، العام الماضى، ولكنه ارتفع ليسجل 52٫5 مليار جنيه، مما اضطر الوزارة إلى إقرار زيادة أكبر من المقررة فى محاولة لتحجيم تلك الزيادة. أضافت المصادر أن تحرير سعر الصرف، تسبب أيضا فى تفاقم قيمة دعم الكهرباء، مما أدى إلى قيام الوزارة بمد البرنامج الزمنى لرفع الدعم عن الكهرباء لمدة 3 سنوات، ليصل إلى عام 2022، بدلاً من 2019، وهو ما سيزيد أعباء المواطنين، لاسيما وأنه كان من المقرر التحرر من دعم الكهرباء بنهاية 2019، مؤكدة أنه فى حال ارتفاع الدولار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، سيتم زيادة الأسعار حتى بعد عام 2022. وأشارت إلى أن «التعويم» تسبب فى زيادة مستحقات الشركات الأجنبية و منها شركة «سيمنس» الألمانية، والتى ارتفعت قيمة مستحقاتها بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يشكل عبئا على الوزارة، و سيجبرها على تأجيل بعض الخطط الخاصة بمشروعات الإنتاج، والاعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلى والشركات المحلية. وأكدت المصادر أن زيادة أسعار الكهرباء، ستساهم فى تضخم الأسعار، لاسيما وأنها تدخل ضمن مدخلات الإنتاج لبعض الصناعات، بالإضافة إلى استخدام البعض لها فى المصانع و المحلات، مما يرفع تكلفة المنتجات و يساهم فى خفض المبيعات ويزيد الركود والتضخم. وأوضحت أن «التعويم» تسبب أيضا فى تأثير سلبى على الاستثمار فى الطاقة المتجددة, لاسيما وأنه سيرفع من تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية، ويقلل من العائد على تلك المشروعات، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، كما أنه رفع الفجوة بين الطاقة التقليدية ونظيرتها المتجددة. وأضافت أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء، ارتفعت من 83 قرشا إلى 102.2 قرش للاستهلاك المنزلى، بعد تعويم الجنيه، كما أن تحرير سعر الصرف رفع من تكلفة جميع المشروعات، و سيرفع من متوسط سعر بيع الكيلووات ساعة.

وحسب جدول زيادة أسعار الكهرباء، فإن الدعم وصل العام الجارى إلى 52٫8 مليار جنيه، و ينخفض خلال العام المقبل (2019/2018) إلى 43٫3 مليار، ثم إلى 31٫81 مليار خلال العام المالى (2020/2019) و إلى 16٫5 مليار ، خلال (2021/2020) ثم إلى سالب 6.5 مليار جنيه خلال 2022. وطبقا لأسعار الكهرباء للعام الجارى، تحاسب الشريحة الأولى: تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 13قرشا للكيلو وات، والثانية: تستهلك من 51 إلى 100 كيلو وات بـ 22 قرشا، والثالثة: تستهلك من 101 إلى 200 كيلو وات بـ 27 قرشا، والرابعة: تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات بـ 54.6 قرش، والخامسة: تستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات بـ 75.35 قرش، والسادسة: تستهلك من 651 إلى ألف كيلو وات بـ 125 قرشا، والسابعة: تستهلك أكثر من ألف كيلو وات بـ 133 قرشا.