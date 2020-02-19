صعود محدود لمؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية

استقر مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا عند مستوى إغلاق جلسة الثلاثاء

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا محدودًا في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.02% إلى 13639 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 1239 نقطة، بينما استقر مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى إغلاق جلسة الثلاثاء.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، رغم القفزة الواضحة فى قيم التداولات على الأسهم إلى 4.4 مليار جنيه تقريبًا.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 1.18% إلى مستوى 13636 نقطة، بينما هبط مؤشر egx 70 بنسبة 1.49% إلى مستوى 1237 نقطة.

وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.15% إلى 1358 نقطة، بينما هبط egx50 بنسبة 1.6% إلى 1846 نقطة، وكذلك هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.39% إلى 15585 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 4.4 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء بصافى تداولات قدرها 422.7 مليون جنيه و663 ألف جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافي قيم تداولات قدرها 41.9 مليون جنيه و45.1 مليون جنيه و326.8 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 25 سهما من إجمالى 172 سهمًا متداولا، بينما هبط 112 ، وبقى 35 دون تغيير.