صعود محدود للبورصة في مستهل تعاملات الخميس

كتب: مصطفى طلعت استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع محدود في المؤشرات، وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.35% إلى 15298 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" حوالي



كتب: مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع محدود في المؤشرات، وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.35% إلى 15298 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” حوالي 0.34% ليسجل 857 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً 0.12% ليصل إلى 2044 نقطة.

وتباينت مؤشرات البورصة، بنهاية تعاملات جلسة أمس، وصعد المؤشر الثلاثيني 0.17% إلى مستوى 15244 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.47% عند 854 نقطة، فيما استقر المؤشر الأوسع نطاقاً عند نفس مستوى تداولات الثلاثاء بالقرب من 2047 نقطة.

