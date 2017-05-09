صعود محدود للبورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعي طفيف، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.05% ليصل إلى 12834.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.06% ليصل إلى 597.75 نقطة، وامتد الصعود إلى “Egx100” بنسبة 0.08 إلى 1375.73 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء، وتم التداول على 84 ورقة مالية، ارتفع منها 41 ورقة، فيما انخفض 13، ولم تتغير أسعار 30 ورقة.

يشار إلى أن المؤشر الثلاثيني، قد أنهى تداولات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.07% ليصل إلى 12827 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% ليصل إلى 597 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% عند مستوى 1374 نقطة.