صعود محدود للبورصة في مستهل تعاملات الإثنين

المال ـ خاص: استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود محدود وإرتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13491 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.1 % ليصل إلى مستوى 657 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.03 % ليصل إلى

المال ـ خاص:

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود محدود وإرتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13491 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 0.1 % ليصل إلى مستوى 657 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.03 % ليصل إلى مستوى 1519 نقطة.

يذكر أن البورصة نجحت في التحول نحو الصعود، في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، عقب تباين مؤشراتها في الجلسة الأخيرة الأربعاء الماضي، وصعد “egx30” بنسبة 0.68%، مسجلا مستوى 13487.36 نقطة، وارتفع egx70 بنسبة 1.15% مغلقًا عند 656.86 نقطة، وصعد مؤشر “egx100” بنسبة 0.67%، مسجلا 1519.38 نقطة.