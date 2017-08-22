صعود محدود للبورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي محدود، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.08% إلى مستوى 13116 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.06% ليصل إلى 679 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا "egx100" بنسبة 0.06% إلى 1545

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي محدود، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.08% إلى مستوى 13116 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.06% ليصل إلى 679 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.06% إلى 1545 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تابين، وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.61% عند مستوى 13106نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43% ليصل إلى 679 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% عند مستوى 1544نقطة.