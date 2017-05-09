صعود محدود للبورصة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي طفيف.وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12834.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 597.75 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر "Egx100" بنسبة 0.08 إ

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعي طفيف.

وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12834.02 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 597.75 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “Egx100” بنسبة 0.08 إلى مستوى 1375.73 نقطة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى الشراء، وتم التداول على 84 ورقة مالية، ارتفع منها 41 ورقة، وانخفضت أسعار 13 ورقة، ولم تتغير أسعار 30 ورقة أخرى.

يشار إلى أن المؤشر الثلاثيني، قد أنهى تداولات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.07% ليصل إلى 12827 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% ليصل إلى 597 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38 % عند مستوى 1374 نقطة.