صعود محدود للبورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع محدود بدعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.9% ليسجل مستوى 10202 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.69% إلى 2287 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا 0.54% ليصل إلى 3256 نقطة.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة امس، على هبوط جماعي لمؤشراتها بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.96% عند 10193 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.34%، ليسجل 2271 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.52% مسجلًا 3239 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد، على صعود مماثل بحجم تداولات 1.18 مليار جنيه.