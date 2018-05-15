صعود محدود للبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع محدود بدعم شرائي للمستثمرين المحللين، مقابل مبيعات أجنبية وعربية.
وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.72% ليسجل مستوى 17106 نقطة، وارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.88% إلى 855 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.94% ليصل إلى 2206 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على هبوط جماعي، إذ تراجع المؤشر الثلاثيني 1.16% عند 16984 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.89% إلى 847 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا 0.59% عند مستوى 2186 نقطة.