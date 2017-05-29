صعود محدود البورصة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت: استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعى بشكل محدود لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمستثمرين العرب والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.31% إلى 13245.79 نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة…

مصطفى طلعت:

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود جماعى بشكل محدود لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.31% إلى 13245.79 نقطة ،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.2% ليصل إلى 578.09 نقطة، وإمتد الصعود إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند 1373.22 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 27 سهما من إجمالى 63 سهما متداولا، بينما هبط 13 وبقى 23 دون تغير.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي، ارتفع في ختام جلسة تداولات، أمس الأحد، بنسبة 0.85%، ليصل إلى 13205.11 نقطة، مدفوعاً بمشتريات المستثمرين المصريين، والأجانب، والتحركات الإيجابية على غالبية الأسهم القيادية.