بورصة وشركات

صعود متواضع للأسهم الأعلى ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تراوح صعودها بين 3.5% و2.5%
منى عبدالباري 5:24 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 5:24 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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رغم احتلالها قائمة الأسهم الأعلى صعودًا بنهاية جلسة اليوم الهابطة بالبورصة المصرية، لكن ارتفاعات هذه الأسهم التي تنوعت قطاعاتها بين الخدمات المالية واللوجيستيات والأدوية والصناعات الكيماوية، جاء محدودًا جدًّا حيث لم يصل إلى مستويات الـ4%.

وتصدّر سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأسهم التي شهدت أعلى مكاسب، اليوم، بنسبة 3.46%، مغلقًا عند مستوى 0.56 جنيه، تلاه مباشرة سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 3.43% منهيًا تعاملات اليوم عند 0.99 جنيه.

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وثالثًا جاء سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.23%، مغلقًا عند مستوى 126 جنيهًا، ورابعًا جاء سيدي كرير للبرتوكيماويات- سيدبك بنسبة 2.83%، مغلقًا عند مستوى 7.6 جنيه، وأخيرًا جاء سهم جلاكسو سميثكلاين للأدوية بنسبة 2.55% مغلقًا عند مستوى 29 جنيهًا.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض المؤشر الرئيس للسوق "egx30" بنسبة 0.05% مغلقًا عند 11849 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% عند مستوى 2178 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.78% مغلقًا عند 3219 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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