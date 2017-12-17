صعود متباين لمؤشرات البورصة في ختام الأحد

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14716 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70% عند مستوى 818 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنفس

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14716 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70% عند مستوى 818 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنفس النسبة 1.13% عند مستوى 1923 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.73% عند 2590 نقطة وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.59% عند مستوى 14499 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.2 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 283.8 مليون جنيه و80.1 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 340.9 مليون جنيه و9.4 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 95 سهما من إجمالى 193سهما متداولا، بينما هبط 65 سهما وبقى 33 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على صعود أغلب مؤشراتها بنسب متباينة باستثناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.11% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.

