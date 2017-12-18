صعود متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

رجب عز الدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود المتباينة الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.04% عند 14722 نقطة ، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 2.21% عند 836 نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 508 ملايين جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 15 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه و66 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 18 مليون جنيه و5.5 مليون جنيه و نصف مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 74 سهم من إجمالى 164سهما متداولا،بينما هبط 57 سهم وبقى 33 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14716 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.70% عند مستوى 818 نقطة.

