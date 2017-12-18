صعود متباين للمؤشرات فى ختام تعاملات البورصة



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بشكل طفيف 0.03% عند مستوى 14721 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بشكل واضح 2.11% عند مستوى 835 نقطة، كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.65% عند مستوى 1955 نقطة، بينما صعد الخمسينى بنحو 0.29% عند 2598 نقطة وكذلك نظيره العشرينى بنسبة 0.39% عند مستوى 14555 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 58.6 مليون جنيه و780 ألف جنيه و2.4 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى 46.6 مليون جنيه و11.3 مليون جنيه و 3.8 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 81 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 77 سهما وبقى 29 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حيث صعد egx30 بنسبة 0.25% عند مستوى 14716 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 1.70% عند مستوى 818 نقطة.