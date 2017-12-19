صعود متباين للبورصة بمنتصف التعاملات

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود المتباينة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 14726 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.85% عند مستوى 842 نقطة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 590 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 11 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه، و6 ملايين جنيه، ومليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات، بلغت 16 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 76 سهمًا من إجمالى 178 سهماً متداولاً، بينما هبط 69 سهمًا وبقى 33 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -الإثنين- على صعود متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجانب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 14721 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.11% عند مستوى 835 نقطة.