صعود مبيعات سيارات «تاتا موتورز» العالمية بنسبة 48% في الربع الثاني من 2022

ارتفعت مبيعات شركة تاتا موتورز العالمية لتجارة السيارات بالجملة بما في ذلك ماركة السيارات الفاخرة “جاجوار لاند روفر” ، بنسبة هائلة بلغت 48٪ في الربع المنتهي في يونيو 2022 (الربع الأول من السنة المالية 2023) لتصل إلى 3،16،443 سيارة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، حسبما أورد موقع “لايفمنت” الهندي.

ووفقًا للسلطة التنظيمية، ارتفعت مبيعات الجملة العالمية لجميع المركبات التجارية لشركة تاتا موتورز ومجموعة تاتا دايو في الربع الأول من السنة المالية 2023 بمقدار 1،03،529 وحدة بنسبة 97٪ ، مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2022.

في الربع الأول من السنة المالية 2023، ارتفعت مبيعات الجملة العالمية لجميع سيارات الركاب عند 2،12،914 وحدة بنسبة 32٪ مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 22.

وفي الوقت نفسه، في الربع قيد المراجعة، بلغت مبيعات الجملة العالمية لعلامة “جاجوار لاند روفر” 82،587 وحدة في الربع الأول من السنة المالية 2023. من حيث الطراز، بلغت مبيعات جاكوار بالجملة 14،596 سيارة، في حين بلغت مبيعات لاند روفر بالجملة 67،991 سيارة.

ومؤخرا أعلنت شركة تاتا موتورز أن مبيعات التجزئة لسيارة جاجوار لاند روفر في الربع الأول من السنة المالية 2023 بلغت 78،825 سيارة، وهي ثابتة على نطاق واسع (أقل بـ 183 وحدة) مقارنة بالربع السابق المنتهي في 31 مارس 2022 وبانخفاض 37٪ (46 ألف وحدة) عن ربع العام السابق المنتهي في 30 يونيو 2021.

ومقارنة بالربع السابق، كانت مبيعات التجزئة أعلى في المملكة المتحدة (+ 10٪) وأوروبا (+ 49٪) ولكنها كانت أقل في الصين (-5٪) وأمريكا الشمالية (-30٪) والخارج (-10) ٪) تعكس التحول إلى نماذج جديدة وأوقات التسليم لهذه الأسواق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة تاتا موتورز عن بيانات مبيعاتها الشهرية لشهر يونيو والربع الأول من السنة المالية 23 باستثناء مبيعات جاكوار لاند روفر.

وفي الأول من يوليو الجاري، كشفت بيانات تاتا موتورز أن إجمالي المبيعات المحلية قفز 2،25،828 وحدة بنسبة 110٪ في الربع الأول من السنة المالية 23 مقارنة بمبيعات 1،07،786 وحدة في نفس الربع من العام الماضي.

في غضون ذلك، ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب المحلية بنسبة 102٪ في الربع الأول من السنة المالية 23 إلى 1،30،125 وحدة مقارنة بـ 64،386 وحدة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبوج عام، بلغت مبيعات السوق المحلية والدولية 2،31،248 مركبة ، مقارنة بـ 1،14،784 وحدة خلال الربع الأول من السنة المالية 2032.