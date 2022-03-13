صعود مبيعات السيارات في الصين بنسبة 18.7% خلال فبراير

بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من يناير إلى فبراير 4.27 مليون وحدة ، بزيادة 7.5 % على أساس سنوي ، وفقًا للبيانات

سجلت مبيعات السيارات في الصين صعودا خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 18.7% على أساس سنوي إلى 1.74 مليون وحدة ، حسبما أظهرت بيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في الفترة من يناير إلى فبراير 4.27 مليون وحدة ، بزيادة 7.5% على أساس سنوي ، وفقًا للبيانات.

وفي فبراير وحده، زادت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 27.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.49 مليون وحدة.

ارتفاع المبيعات في 2021

وأظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات نمو مبيعات سيارات الركوب ذات العلامات التجارية الصينية خلال العام الماضي بنسبة 23.1 % سنويا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن بيان الجمعية القول، إنه تم بيع 9.54 مليون سيارة ركوب ذات علامة تجارية صينية خلال العام الماضي بما يقترب من الاستحواذ على حصة قياسية من سوق السيارات في الصين.

وعزت الجمعية سبب الارتفاع إلى عوامل مثل تطور قطاع السيارات التي تعمل بنظم الطاقة الجديدة وتحسن سوق التصدير.

في الوقت نفسه تجاوزت صادرات السيارات الصينية خلال العام الماضي حاجز المليوني سيارة لأول مرة وهو ما يعادل نحو ضعف متوسط الصادرات السنوية خلال الأعوام الماضية.

وزاد إجمالي مبيعات سيارات الركوب في السوق الصينية خلال العام الماضي بنسبة 6.5% سنويا إلى 21.48 مليون سيارة منها 3.52 سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، والتي سجلت نموا سنويا بنسبة 160%.

مع تخفيف نقص المعروض من الرقائق الإليكترونية واتخاذ بعض الخطوات الجديدة لتعزيز الاستهلاك ، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين إلى 2.53 مليون سيارة في يناير، بزيادة 0.9 % عن العام السابق، وهي أول زيادة بعد ثمانية أشهر متتالية من التراجع، وفقًا للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات في الصين المعروفة اختصارا بـ CAAM.

ووصلت مبيعات السيارات الكهربية الجديدة في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم إلى 431000 في يناير بزيادة سنوية بلغت حوالي 140%، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولي.

ومع ذلك، انخفض الرقم بنسبة 18.6% مقارنة بالمبيعات في ديسمبر، منهية المبيعات الشهرية المتتالية وأظهرت بيانات من جمعية مصنعي السيارات في الصين النمو في الأشهر الثمانية الماضية.

وتهدف الصين، إلى زيادة نسبة مركبات الطاقة الجديدة في مبيعاتها إلى 20% بحلول عام 2025، وفقاً لخطة تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة التي تم إصدارها في الصين في عام 2020.