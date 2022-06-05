صعود مبيعات السيارات الكهربية في الصين خلال مايو

بدأ عدد كبير من مصنعى السيارات الكهربائية في الصين التخلص من أسوأ أزمات سلسلة الإمدادات الناجمة عن إغلاق البلاد ونقص قطع الغيار، حيث بيعت أربع شركات على الأقل أكثر من 10000 سيارة الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

ويعد ارتفاع مبيعات السيارات في مايو علامة مشجعة لأكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وجاء تحسن الشحنات على أساس شهري على رغم أن سكان شنغهاي القلب المالي والتجاري للصين محاصرون إلى حد كبير في منازلهم، كما أن العاصمة بكين وتيانجين تواجهان أيضا اضطرابات متعلقة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد-19″.

وقال دويتشه بنك إيه جي في مذكرة بحثية إن الانتعاش الذي جاء أفضل من المتوقع كان واعدًا.

وقال المحلل إديسون يو: “جاءت مبيعات الصين للسيارات الكهربائية أفضل من المتوقع في مايو، حيث بدأت الصناعة في التعافي من قيود كوفيد-19”.

وأوضح يو: “مع استئناف العمل والإنتاج في شنغهاي، نتوقع تحسنًا ملموسًا في يونيو.”

ومع ذلك، خفض يو توقعات مبيعاته في الصين للعام بأكمله بمقدار 300 ألف وحدة إلى 5.2 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، بعد أخذ الاضطرابات الأخيرة في الاعتبار.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية في بداية العام إنها تتوقع بيع حوالي 5.5 مليون مركبة جديدة في العام 2022 وتعد BYD شركة رائدة في الصناعة بسبب حجمها في الصين، ووسعت ريادتها على منافسيها، وسجلت حجم إنتاج ومبيعات شهري قياسي.

وباعت الشركة أكثر من 114000 سيارة كهربائية في مايو، بزيادة 8% عن أبريل و360% عن العام السابق – مع الحفاظ على خط مبيعاتها الذي يزيد عن 100000 سيارة للشهر الثالث على التوالي.

ويبدو أن الشركة المصنعة للبطاريات والسيارات الكهربائية التي تتخذ من شنجن مقراً لها لم تظهر أي تأثير من عمليات الإغلاق ذات الصلة بالوباء في الصين وما يرتبط بها من نقص في سلسلة الإمدادات وقطع الغيار.

ويتم أيضًا تصدير المزيد من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى أوروبا، وفقًا لتقرير ميريكس Merics الصادر في الـ 30 من مايو المنصرم.

وقال التقرير إن أوروبا هي الآن الوجهة الرئيسية للسيارات الكهربائية “المصنوعة في الصين”، ليس لأن السيارات أفضل ولكن لأن شركات صناعة السيارات الأوروبية والأمريكية تتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية في الصين، بما في ذلك للسوق الأوروبية.

وكتب محللو ميريكس: “من المقرر أن يستمر نمو الصادرات الصيني القوي مع إعلان المزيد من الشركات عن خطط للتصدير وإلغاء بكين لدعم المشتريات – وهي خطوة من شأنها أن تبطئ الطلب المحلي”.

وأضافوا: “في ظل هذه الخلفية، تعد أوروبا هدفا جذابا بشكل خاص نظرًا لحواجزها التجارية المنخفضة حاليًا وشبكة الشحن المتطورة ودعم شراء المركبات الكهربائية العالية التي يمكن استخدامها أيضًا للواردات”.