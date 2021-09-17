صعود مؤشر نيكي للأسبوع الرابع على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا اليابانية

قفز مؤشر نيكي حوالى 8.5 % منذ بداية سبتمبر الجارى وحتى الآن

صعد مؤشر نيكي القياسى لأسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 0.39 % خلال الأسبوع المنتهى اليوم الجمعة ببورصة طوكيو ليتجاوز 30 ألف و500 نقطة ليسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل انتعاش أسعار أسهم شركات التكنولوجيا ولاسيما تلك المنتجة لرقائق أشباه الموصلات ذات الثقل والتى تساهم فى صناعة السيارات المبتكرة والأجهزة الإلكترونية المتطورة والتى تعانى من عجز بالمعروض منها بسبب نقص الإمدادات بالعالم فى ظل القيود التى تسبب فيها وباء كورونا منذ العام الماضى وحتى الآن.

وقفز مؤشر نيكي حوالى 8.5 % منذ بداية سبتمبر الجارى وحتى الآن وشارك بعض المستثمرين في تحقيق المكاسب الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر نيكي ارتفع الأسبوع الماضى للتفاؤل في قيادة سياسية جديدة وزيادة التطعيمات الواقية من فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر اليابانى 0.58 % فى ختام تعاملات يوم الجمعة ليغلق عند 30500.05 نقطة برغم انخفاضه خلال الجلستين السابقتين.

صعود مؤشر نيكي لتراجع الإصابات من كورونا

وساعد على ارتفاع أسعار أسهم الشركات اليابانية تراجع الإصابات من فيروس كورونا الذى مازال ينتشر سلالاته المتحورة فى أنحاء العالم.

وزاد أيضا مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للشركات اليابانية بحوالى 0.48 % ليتقدم إلى ما يقرب من 2100.17 نقطة ببورصة طوكيو.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث بشركة تشيباجين لإدارة الأصول إن الأسهم انتعشت لزيادة أوزان الأسهم اليابانية بمحافظ المستثمرين.

وتقدم مؤشر نيكي مع تدفق المستثمرين على الشراء بنهاية الأسبوع والذين لم يشتروا الأسهم اليابانية خلال ارتفاعها هذا الشهر.

وقاد سهم شركة إم3 للخدمات الطبية مكاسب مؤشر نيكي مع ارتفاع سعره 4.91 % وأسعار أسهم شركتى الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 1.24 % و2.44 % على التوالي.

شركات الشحن تكسب على المؤشر الفرعى

وكانت شركات الشحن أكبر الرابحين بالمؤشر الفرعي إذ قفز سعر سهم نيبون يوسين 2.88 % وارتفع سهم كاواساكي كيسن 4.24%.

وزاد مؤشر نيكي لارتفاع أسعار قطاعات متعددة منها شركات الطيران والسكك الحديدية لصعود أسعار أسهمها 1.67 % و1.16 % بالتوالي.

وتراجعت أسعار أسهم شركة نيبون ستيل 5.96 % بعد أن سعرت شركة الصلب سندات قابلة للتحويل بقيمة 300 مليار ين.

وبلغ مؤشر نيكي أعلى مستوى في ستة أشهر عندما ارتفع إلى 30381.84 نقطة بنهاية الأسبوع السابق للجلسة التاسعة من المكاسب.

وعززت الآمال في أن يعطي زعيم جديد للحزب الحاكم باليابان حافزا اقتصاديا وأن يحقق فوزا حاسما في الانتخابات أسعار الأسهم.

وتتزايد التوقعات بفوز الوزير المسؤول عن حملة التطعيم تارو كونو بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تحسنت توقعات أرباح الشركات اليابانية مؤخرا مع اقتراب وتيرة التطعيم باللقاحات في البلاد من تلك السائدة بالدول المتقدمة الأخرى.