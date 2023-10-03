‏صعود مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57.2 نقطة في سبتمبر

سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله – الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية – صعودا إلى 57.2 نقطة في سبتمبر 2023.

وأشار ارتفاع المؤشر إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، وشهد اقتصاد القطاع الخاص توسعاً متسارعاً في شهر سبتمبر، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنةً بشهر أغسطس، كما تحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

وبيّنت أن انتعاش نمو المبيعات كان مدعوماً بشكل جزئي بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وعاد معدل نمو النشاط التجاري في الشركات غير المنتجة للنفط إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، بعد تراجعه إلى أضعف مستوياته خلال أكثر من عام ونصف في أغسطس، حيث سجلت كل القطاعات الأربعة المشمولة بالدراسة زيادة في النشاط وتوسعاً وقوياً.

وارتفعت توقعات الإنتاج بشكل حاد خلال شهر سبتمبر، بعد انخفاضها إلى أضعف مستوى منذ منتصف عام 2020 في شهر أغسطس، وتطلعت الشركات إلى استمرار تحسن ظروف السوق وارتفاع المبيعات في دعم التوسع في النشاط.