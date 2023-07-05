صعود مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 59.6 نقطة خلال يونيو 2023

سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله، صعودا إلى إلى 59.6 نقطة في يونيو 2023، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وكان مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية.

كما صعد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط توسعاً كبير خلال شهر يونيو، حيث ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمستويات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات، لتعزز الشركات نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة حيث سعت إلى تلبية طلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من تسجيل المؤشر قراءة مرتفعة، إلا أنه لم يعكس إلى حد ما التحسن الكبير في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن الإنتاج ارتفع بأعلى معدل منذ شهر مارس 2015، في حين كان نمو المبيعات هو الأقوى منذ ما يقارب من 9 سنوات.

ووفقا للمؤشر استجابت الشركات بشكل إيجابي لزيادة النشاط التجاري والمبيعات من خلال زيادة نشاطها الشرائي بالتزامن مع ذلك، وبمعدل قياسي في تاريخ الدراسة، كما سعت الشركات إلى تعزيز المخزون استعدادا للنمو المتوقع في الأشهر المقبلة، حيث وصل معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر.

وظلت الثقة في المستقبل إيجابية، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير، حيث تتوقع الشركات الاستفادة من الاستثمار المدعوم حكومياً ومشاريع البنية التحتية خلال العام المقبل، وكان العاملون بقطاع الإنشاءات متفائلين بشكل خاص.