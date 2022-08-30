صعود مؤشر دبي العام.. واستقرار أبوظبي الثلاثاء

صعد مؤشر دبي العام في ختام تعاملات الثلاثاء، بينما استقر مؤشر أبوظبي “فادكس15″، وربحت أسواق الأسهم الإماراتية، ما يربو على 4.1 مليار درهم مستمدة الدعم من الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والمرافق.



وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.669 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 2.673 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.1 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و573.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

صعود مؤشر دبي العام

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15″، مستقرًّا عند مستوى 9970.11 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام مرتفعًا بنسبة 0.79% أو ما يعادل 27.16 نقطة ليغلق عند 3463.59 نقطة.



واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة بأكثر من 1.57 مليار درهم موزعة، بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي، و281.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 366.03 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.8 ألف صفقة.



وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم: “أبوظبي التجاري” بنسبة 1.63%، و”الياه سات” بنسبة 1.11%، و”بروج” بنسبة 0.9%، و”طاقة” 0.79%، و”مليتبلاي” 0.46%، والدار العقارية” 0.2%، و”موانئ أبوظبي” 0.2%، و”ألفا ظبي” 0.17%.



وتصدَّر “العالمية القابضة” النشاط، مستقطبًا سيولة بنحو 302.4 مليون درهم، ليغلق عند 338.8 درهم، ثم “أبوظبي الأول” جاذبًا نحو 175.08 مليون درهم، ليغلق عند 19.56 درهم، يليه “ملتيبلاي” بسيولة 128.5 مليون درهم.



وعزَّز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم مثل “إعمار العقارية” بنسبة 2.64% مع تصدره قائمة النشاط بالقيم، بعد استقطابه سيولة بنحو 135.3 مليون درهم،

كما صعد “إعمار للتطوير” 1.04%، و”تيكوم” 1.25%، و”ديوا” 0.77%، و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.74%، و”سوق دبي المالي” 0.55%، و”دبي للاستثمار” 0.4%.