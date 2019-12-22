صعود مؤشر البورصة المصرية المقوم بالدولار %36.4 ليحتل المركز الثانى بالعالم

أعلنت وحدة ريفينيتيف داتا ستريم لأبحاث الأسواق المالية والاقتصادية التابعة لوكالة تومسون رويترز أن مؤشر مورجان ستانلى لحوالى 50 دولة فى العالم (MSCI) قفز بأكثر من %24 منذ بداية العام وحتى الآن، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه مع صعود مؤشر البورصة المصرية المقوم بالدولار بحوالى %36.4 ليحتل المركز الثانى فى العالم بعد بورصة روسيا التى ربحت أكثر من %39.2.

وسجل العائد على سندات الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة -لاسيما الدولار واليورو- ارتفاعاً واضحًا خلال العام الحالى حتى نهاية الأسبوع الماضى، بقيادة أوكرانيا، التى قفزت عوائد سنداتها بنسبة %31 وبعدها عوائد سندات الحكومة المصرية بأكثر من %23.2، لتحتل المركز الثانى على العالم، بينما زاد متوسط عوائد الديون مرتفعة المخاطر فى الأسواق الناشئة بحوالى %14 خلال الفترة نفسها.

وسجل العائد على سندات حكومات الأسواق الناشئة ارتفاعًا أيضًا خلال الربع الحالى الذى أوشك على الانتهاء بقيادة أوكرانيا، بنسبة صعود %5 وجاءت بعدها مصر بحوالى %4.9 وروسيا بأكثر من %4.1 بينما زادت السندات النيجيرية %1 فقط هذا الربع، رغم أنها كسبت حوالى %22.1 منذ بداية العام وحتى الآن.

وذكرت وكالة رويترز أن عملات دول الأسواق الناشئة سجلت مكاسب واضحة خلال العام الحالى أمام الدولار، بقيادة أوكرانيا، مع ارتفاع عملتها (هريفنيا) بحوالى %19 بفضل أجندة إصلاحاتها الاقتصادية، وبعدها الجنيه المصرى الذى كسب %11.7 ثم الروبل الروسى بحوالى %11.

وصعد الجنيه بأكثر من 199 قرشًا مقابل الدولار منذ مطلع العام الحالى وحتى الآن، ليقل عن 16 جنيهًا مقابل الدولار، وليسجل أعلى مستوياته منذ 3 سنوات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتفاؤل فى تحقيق اتفاق تجارى بين الصين والولايات المتحدة، وأسهم ذلك فى تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها المصرية التى اجتذبت 490 مليون دولار كاستثمارات من هذه الصناديق.

ومن الأسواق المالية الأخرى التى حققت مكاسب هذا العام بورصة أثينا، بارتفاع مؤشرها بحوالى %35.9 لتحتل المركز الثالث بعد مصر، يليها تايوان بنسبة %31.6 ثم كولومبيا بأكثر من %24 والبرازيل %20.8.

واحتلت الصين المركز الثامن بنسبة %19.3 رغم تباطؤ نموها الاقتصادى والحرب التجارية التى تشنها واشنطن منذ حوالى 17 شهرًا، ثم هنغاريا التى كسب مؤشر بورصتها %14.9 بينما بلغ ارتفاع مؤشر بورصات الأسواق الناشئة (%14.6) .

ومن دول الأسواق الناشئة التى زادت عوائد سنداتها بالعملة الصعبة غانا بارتفاع %21.1 هذا العام، لتحتل المركز الخامس بعد روسيا، ثم الهند بنسبة %18.3 والبرازيل %16.3 ثم الفلبين %15.3 برغم هبوطها إلى سالب %0.6 خلال الربع الحالى.

وارتفعت أيضًا عوائد سندات جنوب أفريقيا بالعملة الصعبة بأكثر من %14.4 خلال العام الحالى لتحتل المركز التاسع، وأخيرًا تركيا بأكثر من %14، غير أن عملتها الليرة تواجه متاعب بسبب التوترات السياسية، لتهبط بحوالى %10 هذا العام، لتفاقم العلاقات بين أنقرة وواشنطن، بسبب عدة قضايا، من بينها السياسة تجاه سوريا وشراء تركيا نظام «إس-400» الروسى للدفاع الصاروخي، وتباطؤ نموها الاقتصادى، نتيجة تراجع العائد الحقيقى للعملة التركية.