صعود مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، نحو الصعود الجماعي خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وتمكن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، من تجاوز خسائره الصباحية، ليرتفع بنسبة 0.2%، عند مستوى 15982 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.04% عند مستوى 2810 نقاط، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.43%، عند 4202 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 186 سهما، ارتفع منها 49 سهما، وتراجع 59 سهما، فيما استقر 78 دون تغيير.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، بصافي قيمة 38.6 مليون جنيه، و 64.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 102.7 مليون جنيه.