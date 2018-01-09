صعود مؤشرات البورصة فى الختام باستثناء egx70

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 1.38% عند مستوى 15159 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 831 نقطة، وصعد

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 1.38% عند مستوى 15159 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 831 نقطة، وصعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.25% عند مستوى 1982نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 1.13% عند مستوى 2613 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.61% عند مستوى 14652 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 127.8 مليون جنيه و16.2 مليون جنيه، و1.9 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والاجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات 96.2 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه و47.3 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 92 سهما من إجمالى 54 سهما متداولا، بينما هبط 54 سهما وبقى 37 دون تغير.