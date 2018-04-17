صعود مؤشرات البورصة باستثناء EGX70 فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء EGX70 وسط اتجاه شرائى للعربوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 17802نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 864 نقطة ، وصعد المؤشر «E

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء EGX70 وسط اتجاه شرائى للعرب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 17802نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 864 نقطة ، وصعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 2264 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.07% عند مستوى 3033 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.78% عند مستوى 18298نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية و الأجنبية للبيع بقيمة 55.1 مليون جنيه و25.1 مليون جنيه و5.4مليون جنيه و10 مليون جنيه على التوالى

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 48.4 مليون جنيه و47.2 مليون جنيه على التوالى

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 99 سهم من إجمالى 190سهما متداولا،بينما هبط 51 وبقى 40دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها ،حيث صعدالمؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 17620 نقطة.،كما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38% ليصل إلى 867 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% إلى 2261 نقطة.