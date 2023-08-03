صعود مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس

سيطر الصعود الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 3-8-2023، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.23%، بداية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 17495 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنحو 0.36%، مسجلًا 3517 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.5% عند 5189 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 169 سهمًا، ارتفع منها 45 سهمًا، فيما تراجع 12 سهمًا، واستقر 112 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 14.32 مليون جنيه، و3.93 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 18.26 مليون جنيه.