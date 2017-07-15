صعود لافت لأسهم البنوك.. والاتحاد الوطنى فى الصدارة

التجاري الدولي يصعد بنحو 6%.. و 4.5% للتعمير والإسكانأسماء السيد:سيطر الارتفاع على غالبية أسهم قطاع البنوك، المقيدة في البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي يُعد الأسبوع الأول لرفع أسعار الفائدة، واحتل سهم بنك الاتحاد الوطني – مصر ، النسبة الأعلى من الارتفاعات.

التجاري الدولي يصعد بنحو 6%.. و 4.5% للتعمير والإسكان

أسماء السيد:



سيطر الارتفاع على غالبية أسهم قطاع البنوك، المقيدة في البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي يُعد الأسبوع الأول لرفع أسعار الفائدة، واحتل سهم بنك الاتحاد الوطني – مصر ، النسبة الأعلى من الارتفاعات.

ارتفع أداء سهم الأخير بنحو 9.6%، إذ أنهى تعاملاته الخميس الماضي عند 7.14 جنيه، مقارنة بإغلاق الأحد عند 6.51 جنيه، وجاء بنك فيصل الإسلامي في المرتبة الثانية بنسبة 8.5%، إذ أغلق الخميس الماضي عند 19.07 جنيه، مقارنة بـ 17.57 جنيه.

كما ارتفع سهم بنك كريدي أجريكول بنسبة 8%، مغلقا الخميس عند 05.50 جنيه، مقارنة بـ 46.26 جنيه يوم الأحد، بالإضافة إلي ارتفاع سهم بنك التجاري الدولي بنسبة 6%، وأنهى السهم تعاملات الخميس عند 12.87 جنيه، مقارنة بإغلاقه يوم الأحد عند 82 جنيه .

وأخيرًا بنك التعمير والإسكان بنسبة ارتفاع 4.5%، إذ سجل الخميس 52.39 جنيه، مقارنة بـ 50.15 جنيه الأحد .

كان محللون بالقطاع البنكي قد أكدوا فى وقت سابق لـ”المال”، أن أسهم القطاع تُعد من أكبر المستفيدين من قرار رفع أسعار الفائدة، بسبب ارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات، التى تحتل النسبة الأكبر من استثمارات البنوك.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، نهاية الأسبوع قبل الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى، فى خطوة بررها البنك برغبته فى تحجيم التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه.

