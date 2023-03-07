صعود كسب الصويا 1500 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 7-3-2023

قفزت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 7-3-2023 وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – المادة الخام للعلف -صعودا بنحو 400 جنيه مسجلة 16400 جنيه للطن وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني 16200 جنيه، والروماني 16200 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 17200 جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” سجل 29500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 20500 جنيه للمستورد بزيادة 1500 جنيه، والجلوتوفيد 13000 والردة 9500 جنيه للطن بزيادة 100 جنيه وقشر فول الصويا 9200 جنيه ورجيع الأرز 10800 جنيه للطن ومخلفات الصويا 10800 جنيه ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيه.

وأكد التجار أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيه، مستخلص بذرة القطن بروتين 24% سجل 18 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 44000 جنيه للمستورد و43800 للطن المحلي ، والردة المحلية 9500 جنيه، وكسب العباد 18000 جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 17000 جنيه للطن وكسب الكتان 26500 جنيه.

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 ألف جنيه طن.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية ، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 21600 جنيه إلى 22600 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.