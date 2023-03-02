صعود كسب الصويا المستورد.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 2- 3- 2023

تماسكت أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الخميس 2-3-2023، وسجلت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية- المادة الخام للعلف- تراجعًا بنحو 200 مسجلة 15500 جنيه للطن، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني 15300 جنيه، والروماني 15100جنيه، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 16300 جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضًا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 27000 جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 28500 جنيه، بدلًا من 28000 جنيه للمستورد، والجلوتوفيد 13000 جنيه، والردة 9700 جنيه للطن، وقشر فول الصويا 9200 جنيه، ورجيع الأرز 10800 جنيه للطن، ومخلفات الصويا 10800 جنيه، ومستخلص كتان 36% سجل 25500 جنيه.

وأشار التجار إلى أن مستخلص عباد الشمس المحلي سجل 14500 جنيه، ومستخلص بذرة القطن بروتين 24% سجل 18 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 44000 جنيه للمستورد، و43700 للطن المحلي، والردة المحلية 9700 جنيه، وكسب العباد 18000 جنيه، والردة دي دي جي الأمريكية 17000 جنيه للطن، وكسب الكتان 26500 جنيه.

وأشار التجار إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التذبذب خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ودخول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن

من جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف والخامات تباينت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميًّا، رغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 21600 إلى 22000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعًا في سعر العلف النهائي والخامات أيضًا.

يُذكر أن الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، صرحت بأن وزارة الزراعة طبّقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الحالي لأول مرة، حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيه، وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.