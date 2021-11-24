صعود كبير لشركات إعادة التأمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى

بلغت مجموعة من معيدي التأمين / شركات التأمين التي تتبعها ويليس رى عن تحسن النسب المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الرغم من الخسائر الناجمة عن الكوارث في الربع الثالث ، بينما حقق نصف المجموعة نموًا مزدوج في أقساط التأمين.

وأصدرت ويليس رى تقرير الثلاثاء يتكشف أداء التسعة أشهر الأولى 2021 لأكبر شركات إعادة التأمين في العالم على مستوى العالم الذين لديهم خطوط تجارية أو عمليات إعادة تأمين ذات مغزى

ارتفاع الاسعار وتحسن الاقتصادات أحد أسباب النمو

وسلط التقرير الضوء على النمو القوي المتميز على خلفية التسعير وتحسين الاقتصادات عبر المجموعة حيث كان النمو في أقساط التأمين لكل من فترة التسعة أشهر -الربع الثالث- مدفوعًا في الغالب بالأسعار المواتية المستمرة لأعمال الخطوط التجارية وتحسن المشهد الاقتصادي.

وسجلت المجموعة نمو أقساط المجموعة خلال 9 أشهر 2021 ، أن نصف الشركات قد حققت زيادة مضاعفة في كل من الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من عام 2021 .

وتتصدر شركة Intact القائمة عندما يتعلق الأمر بنمو الأقساط نتيجة لاستحواذها على عمليات RSA في كندا والمملكة المتحدة إلى جانب نمو أقساط التأمين على أساس سنوي .

وبلغت مجموعة معيدي التأمين / شركات التأمين عن متوسط ​​نسبة مجمعة 95.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، مقارنة بـ 99.3٪ في العام السابق.

“في حين أن المعدلات من المرجح أن تفوق اتجاهات تكلفة الخسارة لمعظم خطوط الأعمال ، مع تأثيرات COVID في العام الماضي ، فإن الاتجاهات على أساس سنوي ليست توجيهًا جيدًا لتحسين نسبة خسارة سنة الحوادث الأساسية.

خسائر الكوارث تم تعويضها بإنخفاض مطالبات كورونا

ويقول ويليس رى وسيط إعادة التأمين من الواضح إن نمو أقساط التأمين المرتفع من الانتعاش الاقتصادي واتجاهات النفقات المواتية المستمرة بعد COVID قد ساعدت في تجميع النسب في عام 2021″.

بعد الربع الثاني الأكثر اعتدالًا ، شهدت شركات إعادة التأمين تجربة كارثية مرتفعة في الربع الثالث حيث ضرب إعصار إيدا أجزاء من الولايات المتحدة ودمرت الفيضانات أجزاء من أوروبا في يوليو، وفق ويليس ري.

في حين أن هذه الخسائر المرتفعة تم تعويضها إلى حد ما من خلال انخفاض الخسائر المرتبطة بـ COVID-19 والتطور الإيجابي للاحتياطي ، تدهورت النسبة المجمعة للربع الثالث من عام 2021 للمجموعة إلى 99.9٪ ، مقارنة بـ 99.4٪ للفترة نفسها من العام الماضي.

“ونتوقع أن تستمر التجربة والاتجاه الأخيران في زيادة التركيز على التعرض للنمذجة – بالنسبة للمخاطر الثانوية وتغير المناخ- ، وكفاية

حماية إعادة التأمين وما إذا كان التعرض ينعكس بشكل كافٍ في السعر ” بحسب ويليس ري.