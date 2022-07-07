صعود قياسي لمبيعات تسلا في الصين بنسبة 142% في يونيو

قفزت مبيعات تسلا، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية، والشركة الأولى عالميا في إنتاج المركبات الكهربية، في الصين بنسبة 142% وبواقع 33,544 سيارة خلال شهر يونيو، حسبما اظهرت التقديرات الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA) .

وتفوقت تسلا، المملوكة لقطب الأعمال الأمريكي إيلون مايك، في مبيعات شهر يونيو عن نظيرتها في شهر مايو، حين بلغت 32,165 وحدة في السوق الصينية وفقا للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

وأوضحت الأرقام أن عدد سيارات الركاب التي بيعت في جميع أنحاء الصين في يونيو وصلت إلى 1.926 مليون وحدة، بارتفاع نسبته 22% على أساس سنوي.

هبوط مبيعات سيارات تسلا في الربع الثاني من 2022

تراجعت مبيعات تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة بالفترة السابقة، بعد أن عانت الشركة من إغلاق مصنعها في الصين لأسابيع عدة، وفقاً لما أعلنته الشركة.

وسلمت الشركة التابعة لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك 254.695 سيارة بين أبريل ويونيو، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بأكثر من 27% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لكن أقل بنسبة 18% عن الربع الأول، وأول تراجع من نوعه في أكثر من سنتين.

ويمثل التراجع خيبة أمل لشركة تسلا، التي دائماً ما رددت أنها تسجل نموا قويا وتروج لافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ألمانيا وتكساس.

ويعد انخفاض عدد السيارات التي تم تسليمها، أكبر من توقعات المحللين البالغة 264 ألف سيارة خلال الربع الثاني، وفقا لشركة فاكتسيت، المختصة بالبرمجيات والبيانات المالية.