صعود قوي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي قوي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب. وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.60% إلى مستوى 15960 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنحو 0.61% إلى 880 نقطة، وامتد

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي قوي، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.60% إلى مستوى 15960 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.61% إلى 880 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “Egx100” بنسبة 0.85% ليصل إلى 2149 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة واصلت أمس طرق قمم تاريخية جديدة، بدعم مشتريات المستثمرين المحللين والعرب، وانتعاشة في عدد من الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي.

وسجل المؤشر الرئيسي أعلى اغلاق يومي في تاريخه، بعد صعوده 1.22% ليصل إلى 15709 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22% عند مستوى 875 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% ليغلق عند 2131 نقطة.