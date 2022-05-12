صعود قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات ما قبل أسبوع عيد الفطر

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بتعاملات الأسبوع قبل الماضى – ما قبل عطلة عيد الفطر – بشكل جماعى مدعومة بالصعود القوى لمؤشرات البورصة.

وارتفعت موشرات البورصة بقوة قبل عطلة عيد الفطر، حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %4.74 ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.01 مسجلا 1873 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %3.81 ليغلق عند مستوى 2851 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.81 بما يعادل نحو 26 مليار جنيه، ليسجل 715.1 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـ688.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلى الأول» يتقدم «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا – الأسبوع قبل الماضى – بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثيقته بـ%3.44 لتصل إلى 44.16 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» فى المركز الثانى بـ%3.27 ليصل سعر وثيقته إلى 202.68 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» فى المركز الثالث بـ%2.42 ليصل سعر وثيقته إلى 282.29 جنيه.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» – المركز الرابع – بـ%2.04 لتسجل وثيقته 257.72 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول خامسا بنسبة ارتفاع %2.02 وبقيمة 198.82 جنيه للوثيقة.

الصناديق المتوازنة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 8 مايو سعر الوثيقة في 25 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلى الأول 100 44.16 42.69 3.44 1 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 202.68 196.27 3.27 2 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 282.29 275.63 2.42 3 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 257.72 252.57 2.04 4 بنك مصر الأول 500 198.82 194.89 2.02 5 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 364.88833 358.7594 1.71 6 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 13.36498 13.27789 0.66 7

« كريدى أجريكول الأول» يعتلى عرش «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 8 مايو سعر الوثيقة في 25 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى كريدي أجريكول مصر الأول 100 396.82 374.44 5.9769 1 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 14.6312 13.96483 4.7718 2 MID BANK 1 100 562.81 537.77 4.6563 3 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 21.42317 20.48356 4.5871 4 بنك القاهرة 10 114.53 109.51 4.5841 5 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 199.67 190.94 4.5721 6 كريدي أجريكول الثاني 100 183.13 175.18 4.5382 7 المصري الخليجي 100 260.06 248.78 4.5341 8 بنك الاسكندرية 100 362.99 347.29 4.5207 9 البنك الأهلي الثاني 100 66.88 64.02 4.4674 10 البنك الاهلي الخامس 10 11.3 10.83 4.3398 11 بنك بلوم مصر 100 145.09 139.24 4.2014 12 البنك الأهلي الثالث 100 133.95 128.67 4.1035 13 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 130.1 125.14 3.9636 14 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 187.69 180.61 3.9200 15 بنك مصر الثاني 66.67 87.06 84 3.6429 16 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 125.03 120.82 3.4845 17 “بايونيرز “”الرائد”” 100 88.06 85.14 3.4296 18 بنك مصر الثالث 100 670.9 649.17 3.3474 19 قناة السويس 500 491.91 475.99 3.3446 20 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 307.65 297.7 3.3423 21 مصر المستقبل 10 23 22.26 3.3243 22 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 194.4 188.17 3.3108 23 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 16.07498 15.58992 3.1114 24 البنك الأهلي الكويتي 100 128.78 125.16 2.8923 25 فاروس 1 100 93.17 91.77 1.5256 26

وانعكس الصعود الجماعى القوى لمؤشرات البورصة وخاصة المؤشر الرئيسي EGX30 قبل عطلة عيد الفطر على آداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم لتصعد بقوة.

واعتلى صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول قمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %5.97 وبلغ سعر وثيقته 396.8 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%4.77 وبسعر 14.63 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك MID الأول بارتفاع %4.65 لتصل وثيقته إلى 562.81 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» فى المركز الرابع بارتفاع %4.58 وبلغ سعر وثيقته 21.42 جنيه.

وخامسًأ حل صندوق بنك القاهرة الأول بقائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%4.58 وبسعر 114.53 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الاستثمار العربي» يقتنص صدارة « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 8 مايو سعر الوثيقة في 25 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك الاستثمار العربي 10 12.54402 12.49206 0.415944207760764 1 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.21439 11.17744 0.330576589988398 2 أروب للتأمين 100 220.31 219.6 0.323315118397089 3 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 519.16 517.57 0.307204822536066 4 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 34.16223 34.05761 0.307185383824655 5 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 35.2048 35.0973 0.306291367142207 6 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 449.6877 448.317 0.305743480617509 7 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.19269 36.08304 0.303882377981462 8 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 364.749 363.6447 0.303675538238292 9 MID BANK 2 1000 1032.1807 1029.0652 0.302750496275638 10 بنك بلوم مصر النقدي 100 366.88 365.78 0.300727213078906 11 بنك مصر النقدي 10 55.07776 54.91268 0.300622734129888 12 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 458.003 456.633 0.30002211841895 13 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 296.1526 295.2672 0.29986398760174 14 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 34.061 33.95983 0.297910796373254 15 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1032.39 1029.33 0.297280755442878 16 بنك عودة النقدي 10 36.42994 36.322 0.297175265679201 17 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 33.6115 33.5121 0.29660928440773 18 بنك EGB ثراء 10 22.9276 22.86 0.295713035870526 19 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 36.88055 36.77251 0.293806433120836 20 بنك أبوظبي الوطني 100 256.73926 255.98784 0.293537380525573 21 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 35.01848 34.91607 0.293303341412705 22 بنك الاسكندرية النقدي 10 47.7016 47.5621 0.293300758376939 23 البنك الأهلي المصري الرابع 100 280.58589 281.76226 0.292313811 24 بنك SAIB النقدي 10 23.18205 23.11539 0.288379300543918 25 التجاري وفا بنك 1000 1906.3793 1900.9119 0.287619852345603 26 مصر للتأمين 10 22.69984 22.63511 0.285971660840161 27 بنك HSBC مصر 100 366.97821 365.93983 0.283757031859587 28 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1428.26 1424.26 0.280847598050918 29 صناديق الدخل الثابت “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 29.85411 29.75231 0.342158306363429 1 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 277.82 276.93 0.321380854367525 2 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 265.95092 265.49861 0.170362473837438 3 البنك الأهلي الثامن 1000 1915.198 1913.607 0.0831414182745006 4 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 376.26 376.89 -0.167157526068613 5

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع قبل الماضى.

واقتنص صندوق بنك الستثمار العربى المركز الاول باعلى نسبة ارتفاع %0.41 وبقيمة 12.54 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بـ%0.33 وبقيمة 11.21 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك آروب للتأمين – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 220.31 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.3 وبقيمة 519.16 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى المصري «حصاد» قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.3 وبسعر 34.16 جنيه للوثيقة.

و«جذور» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقي «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.34 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 29.85 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الثاني بـ%0.32 ليصل سعر وثيقته إلى 277.82 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» – بالمركز الثالث – بـ%0.17 ليسجل 265.95 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يتربع على قمة «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 8 مايو سعر الوثيقة في 25 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى نعيم مصر 100 140.68 134.57 4.540 1 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 143.72507 137.60138 4.450 2 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 111.13 106.55 4.298 3 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 220.01009 211.04765 4.247 4 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 16.28332 15.62129 4.238 5 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 85.84 82.37 4.213 6 بنك البركة مصر 100 113.16 109.02 3.797 7 بنك مصر الرابع 100 92.21 89.17 3.409 8 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 19.05125 18.5923 2.468 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 282.55 281.74 0.287 1 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 127.05 126.71 0.268 2 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 208.7996 208.2898 0.245 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 144.3019 142.2654 1.431 1 “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 92.63 92.8 -0.183 2

وسيطر الصعود القوى على وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع قبل الماضى – بقيادة صندوق نعيم مصر بعدما حقق نسبة ارتفاع بنحو %4.54 ليسجل 140.68 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» المركز الثانى بنسبة صعود %4.45 لتسجل وثيقته 143.72 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» فى المركز الثالث بـ%4.29 ليصل سعر وثيقته إلى 111.13 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الرابع بـ%4.24 وبقيمة 220.01 جنيه للوثيقة، وخامسًأ حل صندوق البنك الزراعى المصري «الوفاق» بـ%4.23 وبقيمة 16.28 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.28 وبقيمة 282.55 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.26 مسجلا 127.05 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.24 ليصل سعر الوثيقة إلى 208.79 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «إزدهار» بـ%1.4 لتصل إلى 144.3 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.18 لتصل إلى 92.63 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يواكبان المسار

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 8 مايو سعر الوثيقة في 25 أبريل نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 126.11199 121.40956 3.873 1 “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 171.2274 164.8747 3.853 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 225.41774 224.38645 0.46 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 551.38 545.49 1.08 1 “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 16.96503 16.80668 0.94 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.011880 12.009130 0.02 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.033370 11.033370 0.00000 2

وصعدت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع قبل الماضى -، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.87 وبسعر 126.11 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.85 لتسجل 171.22 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.46 ليصل سعر الوثيقة إلى 225.41 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» اعلى نسبة صعود بـ%1.08 لتصل إلى 551.38 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.94 لتصل إلى 16.96 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.