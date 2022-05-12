صعود قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات ما قبل أسبوع عيد الفطر

استجابة لارتفاع مؤشرات البورصة

صعود قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات ما قبل أسبوع عيد الفطر
جهاد سالم

جهاد سالم

7:06 ص, الخميس, 12 مايو 22

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بتعاملات الأسبوع قبل الماضى – ما قبل عطلة عيد الفطر – بشكل جماعى مدعومة بالصعود القوى لمؤشرات البورصة.

وارتفعت موشرات البورصة بقوة قبل عطلة عيد الفطر، حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %4.74 ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.01 مسجلا 1873 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %3.81 ليغلق عند مستوى 2851 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.81 بما يعادل نحو 26 مليار جنيه، ليسجل 715.1 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـ688.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلى الأول» يتقدم «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا – الأسبوع قبل الماضى – بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثيقته بـ%3.44 لتصل إلى 44.16 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» فى المركز الثانى بـ%3.27 ليصل سعر وثيقته إلى 202.68 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» فى المركز الثالث بـ%2.42 ليصل سعر وثيقته إلى 282.29 جنيه.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» – المركز الرابع – بـ%2.04 لتسجل وثيقته 257.72 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول خامسا بنسبة ارتفاع %2.02 وبقيمة 198.82 جنيه للوثيقة.

الصناديق المتوازنة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 8 مايوسعر الوثيقة في 25 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلى الأول10044.1642.693.441
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100202.68196.273.272
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100282.29275.632.423
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100257.72252.572.044
بنك مصر الأول500198.82194.892.025
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100364.88833358.75941.716
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1013.3649813.277890.667

« كريدى أجريكول الأول» يعتلى عرش «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 8 مايوسعر الوثيقة في 25 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
كريدي أجريكول مصر الأول100396.82374.445.97691
“قناة السويس “”الاجيال””1014.631213.964834.77182
MID BANK 1100562.81537.774.65633
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1021.4231720.483564.58714
بنك القاهرة10114.53109.514.58415
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100199.67190.944.57216
كريدي أجريكول الثاني100183.13175.184.53827
المصري الخليجي100260.06248.784.53418
بنك الاسكندرية100362.99347.294.52079
البنك الأهلي الثاني10066.8864.024.467410
البنك الاهلي الخامس1011.310.834.339811
بنك بلوم مصر100145.09139.244.201412
البنك الأهلي الثالث100133.95128.674.103513
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100130.1125.143.963614
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50187.69180.613.920015
بنك مصر الثاني66.6787.06843.642916
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33125.03120.823.484517
“بايونيرز “”الرائد””10088.0685.143.429618
بنك مصر الثالث100670.9649.173.347419
قناة السويس500491.91475.993.344620
المجموعة العربية المصرية للتأمين100307.65297.73.342321
مصر المستقبل102322.263.324322
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100194.4188.173.310823
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1016.0749815.589923.111424
البنك الأهلي الكويتي100128.78125.162.892325
فاروس 110093.1791.771.525626

وانعكس الصعود الجماعى القوى لمؤشرات البورصة وخاصة المؤشر الرئيسي EGX30 قبل عطلة عيد الفطر على آداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم لتصعد بقوة.

واعتلى صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول قمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %5.97 وبلغ سعر وثيقته 396.8 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%4.77 وبسعر 14.63 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك MID الأول بارتفاع %4.65 لتصل وثيقته إلى 562.81 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» فى المركز الرابع بارتفاع %4.58 وبلغ سعر وثيقته 21.42 جنيه.

وخامسًأ حل صندوق بنك القاهرة الأول بقائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%4.58 وبسعر 114.53 جنيه للوثيقة الواحدة.

«الاستثمار العربي» يقتنص صدارة « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 8 مايوسعر الوثيقة في 25 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك الاستثمار العربي1012.5440212.492060.4159442077607641
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.2143911.177440.3305765899883982
أروب للتأمين100220.31219.60.3233151183970893
“التجاري الدولي “”أصول””100519.16517.570.3072048225360664
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1034.1622334.057610.3071853838246555
البنك الاهلي الكويتي النقدي1035.204835.09730.3062913671422076
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100449.6877448.3170.3057434806175097
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.1926936.083040.3038823779814628
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100364.749363.64470.3036755382382929
MID BANK 210001032.18071029.06520.30275049627563810
بنك بلوم مصر النقدي100366.88365.780.30072721307890611
بنك مصر النقدي1055.0777654.912680.30062273412988812
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100458.003456.6330.3000221184189513
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100296.1526295.26720.2998639876017414
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1034.06133.959830.29791079637325415
كريدى أجريكول مصر الثالث10001032.391029.330.29728075544287816
بنك عودة النقدي1036.4299436.3220.29717526567920117
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1033.611533.51210.2966092844077318
بنك EGB ثراء1022.927622.860.29571303587052619
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1036.8805536.772510.29380643312083620
بنك أبوظبي الوطني100256.73926255.987840.29353738052557321
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1035.0184834.916070.29330334141270522
بنك الاسكندرية النقدي1047.701647.56210.29330075837693923
البنك الأهلي المصري الرابع100280.58589281.762260.29231381124
بنك SAIB النقدي1023.1820523.115390.28837930054391825
التجاري وفا بنك10001906.37931900.91190.28761985234560326
مصر للتأمين1022.6998422.635110.28597166084016127
بنك HSBC مصر100366.97821365.939830.28375703185958728
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001428.261424.260.28084759805091829
صناديق الدخل الثابت     
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1029.8541129.752310.3421583063634291
“بنك القاهرة “”الثابت””100277.82276.930.3213808543675252
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100265.95092265.498610.1703624738374383
البنك الأهلي الثامن10001915.1981913.6070.08314141827450064
“التجاري الدولي “”ثبات””100376.26376.89-0.1671575260686135

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع قبل الماضى.

واقتنص صندوق بنك الستثمار العربى المركز الاول باعلى نسبة ارتفاع %0.41 وبقيمة 12.54 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بـ%0.33 وبقيمة 11.21 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك آروب للتأمين – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 220.31 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.3 وبقيمة 519.16 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى المصري «حصاد» قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.3 وبسعر 34.16 جنيه للوثيقة.

و«جذور» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

 كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقي «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.34 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 29.85 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الثاني بـ%0.32 ليصل سعر وثيقته إلى 277.82 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» – بالمركز الثالث – بـ%0.17 ليسجل 265.95 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يتربع على قمة «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 8 مايوسعر الوثيقة في 25 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
نعيم مصر100140.68134.574.5401
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100143.72507137.601384.4502
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100111.13106.554.2983
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100220.01009211.047654.2474
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1016.2833215.621294.2385
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10085.8482.374.2136
بنك البركة مصر100113.16109.023.7977
بنك مصر الرابع10092.2189.173.4098
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10019.0512518.59232.4689
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100282.55281.740.2871
“بنك البركة “”البركات”” “100127.05126.710.2682
أبوظبي الإسلامي النقدي100208.7996208.28980.2453
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100144.3019142.26541.4311
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10092.6392.8-0.1832

وسيطر الصعود القوى على وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع قبل الماضى – بقيادة صندوق نعيم مصر بعدما حقق نسبة ارتفاع بنحو %4.54 ليسجل 140.68 جنيه للوثيقة.

واقتنص صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» المركز الثانى بنسبة صعود %4.45 لتسجل وثيقته 143.72 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» فى المركز الثالث بـ%4.29 ليصل سعر وثيقته إلى 111.13 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الرابع بـ%4.24 وبقيمة 220.01 جنيه للوثيقة، وخامسًأ حل صندوق البنك الزراعى المصري «الوفاق» بـ%4.23 وبقيمة 16.28 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.28 وبقيمة 282.55 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.26 مسجلا 127.05 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.24 ليصل سعر الوثيقة إلى 208.79 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «إزدهار» بـ%1.4 لتصل إلى 144.3 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.18 لتصل إلى 92.63 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يواكبان المسار

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 8 مايوسعر الوثيقة في 25 أبريلنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200126.11199121.409563.8731
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100171.2274164.87473.8532
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100225.41774224.386450.461
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100551.38545.491.081
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1016.9650316.806680.942
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.01188012.0091300.021
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03337011.0333700.000002

وصعدت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع قبل الماضى -، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.87 وبسعر 126.11 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.85 لتسجل 171.22 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.46 ليصل سعر الوثيقة إلى 225.41 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» اعلى نسبة صعود بـ%1.08 لتصل إلى 551.38 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.94 لتصل إلى 16.96 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.

جهاد سالم

جهاد سالم

7:06 ص, الخميس, 12 مايو 22