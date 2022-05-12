صعود قوى لوثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات ما قبل أسبوع عيد الفطر

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بتعاملات الأسبوع قبل الماضى – ما قبل عطلة عيد الفطر – بشكل جماعى مدعومة بالصعود القوى لمؤشرات البورصة.
وارتفعت موشرات البورصة بقوة قبل عطلة عيد الفطر، حيث صعد المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %4.74 ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %3.01 مسجلا 1873 نقطة.
وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %3.81 ليغلق عند مستوى 2851 نقطة.
وقفز رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.81 بما يعادل نحو 26 مليار جنيه، ليسجل 715.1 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـ688.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«الأهلى الأول» يتقدم «المتوازنة»
وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا – الأسبوع قبل الماضى – بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثيقته بـ%3.44 لتصل إلى 44.16 جنيه.
وحل صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» فى المركز الثانى بـ%3.27 ليصل سعر وثيقته إلى 202.68 جنيه، تلاه صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» فى المركز الثالث بـ%2.42 ليصل سعر وثيقته إلى 282.29 جنيه.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» – المركز الرابع – بـ%2.04 لتسجل وثيقته 257.72 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول خامسا بنسبة ارتفاع %2.02 وبقيمة 198.82 جنيه للوثيقة.
الصناديق المتوازنة من 25/4/2022 الى 8/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|سعر الوثيقة في 25 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلى الأول
|100
|44.16
|42.69
|3.44
|1
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|202.68
|196.27
|3.27
|2
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|282.29
|275.63
|2.42
|3
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|257.72
|252.57
|2.04
|4
|بنك مصر الأول
|500
|198.82
|194.89
|2.02
|5
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|364.88833
|358.7594
|1.71
|6
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|13.36498
|13.27789
|0.66
|7
« كريدى أجريكول الأول» يعتلى عرش «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|سعر الوثيقة في 25 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|396.82
|374.44
|5.9769
|1
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|14.6312
|13.96483
|4.7718
|2
|MID BANK 1
|100
|562.81
|537.77
|4.6563
|3
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|21.42317
|20.48356
|4.5871
|4
|بنك القاهرة
|10
|114.53
|109.51
|4.5841
|5
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|199.67
|190.94
|4.5721
|6
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|183.13
|175.18
|4.5382
|7
|المصري الخليجي
|100
|260.06
|248.78
|4.5341
|8
|بنك الاسكندرية
|100
|362.99
|347.29
|4.5207
|9
|البنك الأهلي الثاني
|100
|66.88
|64.02
|4.4674
|10
|البنك الاهلي الخامس
|10
|11.3
|10.83
|4.3398
|11
|بنك بلوم مصر
|100
|145.09
|139.24
|4.2014
|12
|البنك الأهلي الثالث
|100
|133.95
|128.67
|4.1035
|13
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|130.1
|125.14
|3.9636
|14
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|187.69
|180.61
|3.9200
|15
|بنك مصر الثاني
|66.67
|87.06
|84
|3.6429
|16
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|125.03
|120.82
|3.4845
|17
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|88.06
|85.14
|3.4296
|18
|بنك مصر الثالث
|100
|670.9
|649.17
|3.3474
|19
|قناة السويس
|500
|491.91
|475.99
|3.3446
|20
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|307.65
|297.7
|3.3423
|21
|مصر المستقبل
|10
|23
|22.26
|3.3243
|22
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|194.4
|188.17
|3.3108
|23
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|16.07498
|15.58992
|3.1114
|24
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|128.78
|125.16
|2.8923
|25
|فاروس 1
|100
|93.17
|91.77
|1.5256
|26
وانعكس الصعود الجماعى القوى لمؤشرات البورصة وخاصة المؤشر الرئيسي EGX30 قبل عطلة عيد الفطر على آداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم لتصعد بقوة.
واعتلى صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول قمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %5.97 وبلغ سعر وثيقته 396.8 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%4.77 وبسعر 14.63 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك MID الأول بارتفاع %4.65 لتصل وثيقته إلى 562.81 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا» فى المركز الرابع بارتفاع %4.58 وبلغ سعر وثيقته 21.42 جنيه.
وخامسًأ حل صندوق بنك القاهرة الأول بقائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%4.58 وبسعر 114.53 جنيه للوثيقة الواحدة.
«الاستثمار العربي» يقتنص صدارة « النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|سعر الوثيقة في 25 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك الاستثمار العربي
|10
|12.54402
|12.49206
|0.415944207760764
|1
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.21439
|11.17744
|0.330576589988398
|2
|أروب للتأمين
|100
|220.31
|219.6
|0.323315118397089
|3
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|519.16
|517.57
|0.307204822536066
|4
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|34.16223
|34.05761
|0.307185383824655
|5
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|35.2048
|35.0973
|0.306291367142207
|6
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|449.6877
|448.317
|0.305743480617509
|7
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|36.19269
|36.08304
|0.303882377981462
|8
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|364.749
|363.6447
|0.303675538238292
|9
|MID BANK 2
|1000
|1032.1807
|1029.0652
|0.302750496275638
|10
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|366.88
|365.78
|0.300727213078906
|11
|بنك مصر النقدي
|10
|55.07776
|54.91268
|0.300622734129888
|12
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|458.003
|456.633
|0.30002211841895
|13
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|296.1526
|295.2672
|0.29986398760174
|14
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|34.061
|33.95983
|0.297910796373254
|15
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1032.39
|1029.33
|0.297280755442878
|16
|بنك عودة النقدي
|10
|36.42994
|36.322
|0.297175265679201
|17
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|33.6115
|33.5121
|0.29660928440773
|18
|بنك EGB ثراء
|10
|22.9276
|22.86
|0.295713035870526
|19
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|36.88055
|36.77251
|0.293806433120836
|20
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|256.73926
|255.98784
|0.293537380525573
|21
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|35.01848
|34.91607
|0.293303341412705
|22
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|47.7016
|47.5621
|0.293300758376939
|23
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|280.58589
|281.76226
|0.292313811
|24
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.18205
|23.11539
|0.288379300543918
|25
|التجاري وفا بنك
|1000
|1906.3793
|1900.9119
|0.287619852345603
|26
|مصر للتأمين
|10
|22.69984
|22.63511
|0.285971660840161
|27
|بنك HSBC مصر
|100
|366.97821
|365.93983
|0.283757031859587
|28
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1428.26
|1424.26
|0.280847598050918
|29
|صناديق الدخل الثابت
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|29.85411
|29.75231
|0.342158306363429
|1
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|277.82
|276.93
|0.321380854367525
|2
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|265.95092
|265.49861
|0.170362473837438
|3
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1915.198
|1913.607
|0.0831414182745006
|4
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|376.26
|376.89
|-0.167157526068613
|5
وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع قبل الماضى.
واقتنص صندوق بنك الستثمار العربى المركز الاول باعلى نسبة ارتفاع %0.41 وبقيمة 12.54 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق إن أى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بـ%0.33 وبقيمة 11.21 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك آروب للتأمين – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 220.31 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.3 وبقيمة 519.16 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل خامسًا صندوق البنك الزراعى المصري «حصاد» قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.3 وبسعر 34.16 جنيه للوثيقة.
و«جذور» الأعلى بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك العربى الأفريقي «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.34 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 29.85 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الثاني بـ%0.32 ليصل سعر وثيقته إلى 277.82 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» – بالمركز الثالث – بـ%0.17 ليسجل 265.95 جنيه للوثيقة.
«نعيم» يتربع على قمة «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|سعر الوثيقة في 25 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|نعيم مصر
|100
|140.68
|134.57
|4.540
|1
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|143.72507
|137.60138
|4.450
|2
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|111.13
|106.55
|4.298
|3
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|220.01009
|211.04765
|4.247
|4
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|16.28332
|15.62129
|4.238
|5
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|85.84
|82.37
|4.213
|6
|بنك البركة مصر
|100
|113.16
|109.02
|3.797
|7
|بنك مصر الرابع
|100
|92.21
|89.17
|3.409
|8
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|19.05125
|18.5923
|2.468
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|282.55
|281.74
|0.287
|1
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|127.05
|126.71
|0.268
|2
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|208.7996
|208.2898
|0.245
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|144.3019
|142.2654
|1.431
|1
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|92.63
|92.8
|-0.183
|2
وسيطر الصعود القوى على وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع قبل الماضى – بقيادة صندوق نعيم مصر بعدما حقق نسبة ارتفاع بنحو %4.54 ليسجل 140.68 جنيه للوثيقة.
واقتنص صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» المركز الثانى بنسبة صعود %4.45 لتسجل وثيقته 143.72 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» فى المركز الثالث بـ%4.29 ليصل سعر وثيقته إلى 111.13 جنيه.
وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الرابع بـ%4.24 وبقيمة 220.01 جنيه للوثيقة، وخامسًأ حل صندوق البنك الزراعى المصري «الوفاق» بـ%4.23 وبقيمة 16.28 جنيه للوثيقة.
وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.28 وبقيمة 282.55 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.26 مسجلا 127.05 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.24 ليصل سعر الوثيقة إلى 208.79 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «إزدهار» بـ%1.4 لتصل إلى 144.3 جنيه، فيما هبطت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بواقع %0.18 لتصل إلى 92.63 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يواكبان المسار
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 25/4/2022 الى 8/5/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 8 مايو
|سعر الوثيقة في 25 أبريل
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|126.11199
|121.40956
|3.873
|1
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|171.2274
|164.8747
|3.853
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|225.41774
|224.38645
|0.46
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|551.38
|545.49
|1.08
|1
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|16.96503
|16.80668
|0.94
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.011880
|12.009130
|0.02
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.033370
|11.033370
|0.00000
|2
وصعدت وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع قبل الماضى -، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.87 وبسعر 126.11 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%3.85 لتسجل 171.22 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.46 ليصل سعر الوثيقة إلى 225.41 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» اعلى نسبة صعود بـ%1.08 لتصل إلى 551.38 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.94 لتصل إلى 16.96 جنيه.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.