حققت وثائق صناديق الاستثمار صعودا قويا – الاسبوع الماضى – بدعم من أداء مؤشرات البورصة ، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وانهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى قوى، بواقع %9.16 للمؤشر الرئيسي EGX30، ليغلق عند مستوى 11708 نقطة.

كما شهدت البورصة صعود مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %5.32، مسجلا 1995 تقطة، كما ارتفع المؤشر الاوسع نطاقا EGX100، بنسبة %6.1، عند مستوى 3022 نقطة.

وقفز رأس المال السوقى للاسهم المقيدة حوالى %7.8 بما يعادل 54.3 مليار جنيه، ليسجل.750 مليار جنيه الاسبوع الماضى، مقابل 695.3 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«تكامل CIB» يعتلى قمة «المتوازنة»

وحققت وثائق الصناديق المتوازنة متوسط ارتفاع بنحو %4.6 -الاسبوع الماضى- وتمكن صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» من اعتلاء قمة الأكثر صعودا بـ%6.68 ليصل سعر وثيقته إلى 204.21 جنيه.

واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربي «سندي» المركز الثانى بنحو %6.64، وبلغ سعر وثيقته 13.88 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بالمركز الثالث بصعود %6.05 وبقيمة 44.37 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الزراعى «الماسي» المركز الرابع بارتفاع %4.75 لتسجل وثيقته 287.9 جنيه، وخامسًا صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» بـ%4.25 لتسجل وثيقته 370.06 جنيه.

«فاروس» يقفز %10 ويتصدر «الأسهم»

واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم من ارتفاع مؤشرات البورصة الاسبوع الماضى لتسجل بدورها صعودا جماعيا بنسب تراوحت مابين 5 إلى %10.

وتربع صندوق فاروس على عرش صناديق الأسهم بأعلى نسبة صعود %10.4 ليصل سعر وثيقته إلى 102.25 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك التعمير والاسكان «تعمير» بنسبة صعود %8.37 ليصل سعر وثيقته إلى 206.26 جنيه.

وصعدت وثائق صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، بواقع %8.34 لتصل إلى 325.74 جنيه للوثيقة، فى المركز الثالث بين الأكثر ارتفاعا، ثم جاء صندوق بنك MID الأول فى المركز الرابع بصعود %8.34 وبسعر 578.04 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـ%8.34 ليصل سعر وثيقته إلى 15 جنيه.

«الأهلى الكويتى» الأفضل فى «النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الكويتى المركز الاول بأعلى نسبة ارتفاع %0.18 وبقيمة 34.82 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك العربى النقدي «يومياتي» بـ%0.179 وبقيمة 34.63 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» بالمركز الثالث بارتفاع %0.176 ليصل سعر وثيقته إلي 444.92 جنيه، تلاه صندوق بنكMID الثانى بالمركز الرابع بارتفاع %0.175 وبقيمة 1021.27جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق بنك القاهرة الثاني بنسبة ارتفاع %0.175، وبسعر 35.8 جنيه للوثيقة.

و«جذور» فى صدارة «الدخل الثابت»

كما واصلت ايضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الاسبوع الماضى، وحصد صندوق البنك العربى الأفريقي «جذور» فى المركز الأول بـ%0.19 ليصل سعر وثيقته إلى 29.5 جنيه.

وحل صندوق البنك العقارى العربى «المصري» فى المركز الثاني بـ%0.18 وبقيمة 263.49 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن – بالمركز الثالث – بـ%0.15 ليسجل 1937.98 جنيه للوثيقة.

«الوفاق» يتربع على عرش «الاسلامية»

وارتفعت وثائق الصناديق الاسلامية – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت مابين 5 إلى %7.5، واعتلى صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» قمة الصناديق الصاعدة بـ%7.54، وبسعر 16.3جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» المركز الثانى بـ%7.51 ليصل سعر وثيقته إلى 142.82 جنيه، تلاه فى المركز الثالث الصندوق المشترك لبنكى فيصل الاسلامى – التجارى الدولي «أمان» بنسبة ارتفاع %6.94 ليصل سعر وثيقته إلى 110.55 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى المركز الرابع بارتفاع %6.63 وبقيمة 219.09 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» متذيلا قائمة الخمسة الأوائل بـ%6.29 لتسجل وثيقته 86.17 جنيه.

وعلى صعيد مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – واقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.161، مسجلا 279.76 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.159، وبقيمة 125.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث بنسبة %0.139 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.03 جنيه.

كما اتجهت وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة نحو الارتفاع – الاسبوع الماضى – وجاءت وثيقة صندوق بنك البركة مصر « المتوازن » فى المركز الأول بـ%3.86، لتصل إلى 97.56 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بـ%2.64، لتصل إلى 151.26 جنيه.

التقدم يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وانعكس الصعود القوى على وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الاسبوع الماضى – لتسجل ارتفاعا بما يزيد عن %8.

وحصدت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» المركز الأول بـ%8.37 وبسعر 181.63 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%8.18، لتصل إلى 133.18 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.15، ليصل سعر الوثيقة إلى 223.41 جنيه.

وارتفعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنحو طفيف وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أعلى نسبة ارتفاع بـ%0.77، لتصل إلى 544.08 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.24، لتصل إلى 16.79 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.