صعود قوى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى قوى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانبوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.26% عند مستوى 16384نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 884 نقطة.بينما صعد المؤشر «EGX100»

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى قوى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.26% عند مستوى 16384نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 884 نقطة.

بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 2.18% عند مستوى 2211 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.75% عند مستوى 2775نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 20.2% عند مستوى 16109نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 14.8 مليون جنيه و260.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 115.1 مليون جنيه و30.5 مليون جنيه و2.1 مليون جنيه و127.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 81 سهم من إجمالى 195سهما متداولا،بينما هبط 80 وبقى 34 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99% عند مستوى 16022نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 881 نقطة.

