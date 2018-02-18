صعود عائد أذون الخزانة.. فى أول طرح بعد قرار المركزى

خالد بدر الدين ومحمد سالم صعد عائد أذون الخزانة المحلية بشكل طفيف تراوح بين 0.05 و0.11 نقطة مئوية، خلال تعاملات اليوم الأحد، فى أول طرح عقب قرار خفض الفائدة على الجنيه، من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، نهاية الأسبوع الماضى. وارتفع عائد الأذون أجل 91 يومًا 11 نقطة أساس، ليصل إلى 17.746%

خالد بدر الدين ومحمد سالم

صعد عائد أذون الخزانة المحلية بشكل طفيف تراوح بين 0.05 و0.11 نقطة مئوية، خلال تعاملات اليوم الأحد، فى أول طرح عقب قرار خفض الفائدة على الجنيه، من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، نهاية الأسبوع الماضى.

وارتفع عائد الأذون أجل 91 يومًا 11 نقطة أساس، ليصل إلى 17.746% مقابل 17.635% الأسبوع الماضى، بينما صعدت الفائدة على أذون 9 أشهور ” 273 يومًا” بشكل أقل بلغ 5 نقاط أساس فقط، مسجلة 16.631% مقابل 16.58% فى أخر طرح.

كانت لجنة السياسة النقدية قررت، الخميس الماضى، خفض العائد على الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة بالبنك المركزى “الكوريدور” 100 نقطة أساس، لتسجل 17.75 % و18.75% على التوالى.

ومن المفترض أن يدفع قرار اللجنة عوائد أدوات الدين للتراجع.

وأشار هانى فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة “سى آى كابيتال”، إلى أن السوق استوعبت قرار خفض الفائدة بالفعل فى الأسابيع الماضية، وتراجعت عوائد أذون الخزانة بشكل كبير على مدار الشهر الماضى وسجلت أقل مستوياتها منذ تعويم الجنيه، وهبط العائد على السندات أجل 10 سنوات لمستويات قياسية لم تتحقق منذ عام 2014.

وتزامن الارتفاع الطفيف فى العائد على الأذون مع قيام البنوك والمؤسسات المختلفة بتقليص تغطيتها للعطاءات لتسجل 1.23 مرة على أذون 91 يومًا، مقابل 1.6 مرة الأسبوع الماضى، وبلغ 1.3 مرة لأذون 273 يومًا مقابل 1.7 مرة فى أخر طرح.

ونشرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، تقريرًا عن مخاطر خفض الفائدة من جانب البنك المركزى المصرى، ما يمثل تحديًا للتأثير السلبى المتوقع على الأسواق الناشئة عندما يرفع مجلس الاحتياطى أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.

وقال ماثيو جريفز، الذى يشرف على إدارة أصول بقيمة 442 مليار دولار بشركة ويسترن أسيت بولاية كاليفورنيا، إن قرار المركزى المصرى يأتى وسط مخاوف من مخاطر رفع الفائدة الأمريكية هذا العام على الأسواق الناشئة، مع هبوط التضخم فى مصر للشهر السادس إلى 17.1 % فى يناير الماضى، بالمقارنة مع 33% فى بداية العام الماضى، يؤكد على أن الحكومة المصرية تحقق أفضل توازن بين المخاطر العالمية والواقع المحلى.

وذكرت الوكالة أن التقلبات الحادة التى اعترت الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمثل تحديات واضحة للبنوك المركزية وتجعلها تتوقف لإعادة حساباتها، غير أن انخفاض التضخم يدعم بقوة قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، لاسيما أن الحكومة المصرية تتوقع هبوط التضخم إلى 13% مع نهاية العام، كما أن النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر يسمح لصناع السياسة بالتركيز على دعم النمو الذى صعد إلى 5.3 % فى الربع الماضى.

وأكد ماثيو جريفز أن خفض أسعار الفائدة فى مصر 1% مجرد بداية، متوقعًا استمرار انخفاض معدل التضخم مما يمنح للبنك المركزى مساحة لمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة ولكن المخاوف الأساسية تكمن فى قدرة الحكومة على أن تظل مقصدًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية حتى إذا رفع مجلس الاتحاد الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة هذا العام، غير أن الديون المصرية مازالت جذابة مع متوسط عوائد 15%، لكن مدراء الصناديق قد يتخارجون إذا هبطت العوائد لأقل من هذه النسبة.