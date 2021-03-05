بورصة وشركات

صعود طفيف لمؤشر النيل وسهم المجموعة المتكاملة يتصدر التداولات خلال أسبوع

أوضح تقرير للبورصة أن سهم جينيال تورز قد تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند مستوى 2.45 جنيهًا للسهم الواحد
مصطفى طلعت 9:11 م, الجمعة, 5 مارس 21 9:11 م, الجمعة, 5 مارس 21

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ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة -مؤشر بورصة النيل- بنسبة 0.34% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 1403 نقطة، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخة منه، أن سهم المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية تصدر أسهم بورصة النيل المقيدة، منخفضاً 0.43% وقيم تداولات 9.6 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن سهم جينيال تورز قد تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند مستوى 2.45 جنيهًا للسهم الواحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب نحو البيع فى البورصة، خلال الأسبوع الماضي بعد استحواذهم على 84.2 و9.1% من التداولات.

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وذكر تقرير صادر عن البورصة أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 48 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6.6%.

وسجلت مؤشرات البورصة، انخفاض جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بينما فضّل الأجانب الشراء.

وذكر تقرير البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد انخفض 2.44 % ليصل إلى 11333 نقطة.

وأوضح التقرير أن مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 8.34% إلى 2185 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 6.59% إلى 3189 نقطة.

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وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات امس الخميس اخر جلسات الاسبوع اذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.52% ليصل إلى 11333 نقطة.

كما تراجع مؤشر «EGX70» 0.24%، ليهبط إلى مستوى 2185 نقطة، أما مؤشر البورصة المصرية الأوسع انتشارًا «EGX100» فتراجع 0.15%، ليصل إلى مستوي 3198 نقطة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، بلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، فى ختام جلسة نهاية الأسبوع.

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وهبط رأس المال السوقي لـ «البورصة المصرية» ما يقرب من 6.9 مليار جنيه، ليصل إلى 689.9 مليار جنيه، مقارنة مع جلسة أمس الأربعاء 690.8 مليار جنيه.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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