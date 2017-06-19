صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي في الختام

رجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، اليوم الاثنين، على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها باسثتناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.09% إلى 13508نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% ليصل

رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، اليوم الاثنين، على صعود خفيف لأغلب مؤشراتها باسثتناء المؤشر الخمسينى الذى هبط بنسبة 0.31% وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.09% إلى 13508نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.4% ليصل إلى 622 نقطة، وكذلك صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.38% عند مستوى 1472 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.31% عند مستوى 2090 نقطة ليخالف نظيره العشريني الذي صعد بنسبة 0.03% عند مستوى 12277 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 231مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 46.5 مليون جنيه و1.3 مليون جنيه و1.8 مليون على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و32.7 مليون جنيه وألف سهم على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 51 سهم من إجمالى 168 سهما متداولا،بينما هبط 69وبقى 48 دون تغير.

وأنهت البورصة المصرية تحركاتها بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- على صعود جماعى، وارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.13% عند 13496 نقطة، كما صعد “egx50” متساوي الأوزان بنحو 0.12% عند 2096 نقطة، ونظيره “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.51% عند 1467 نقطة، في حين ظل المؤشر السبعيني ثابتًا عند 619 نقطة دون تغير.

