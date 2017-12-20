صعود طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي بختام التعاملات

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على هبوط أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 14682 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% عند مستوى 830 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقً

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- على هبوط أغلب مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 14682 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.15% عند مستوى 830 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.76% عند مستوى 1947 نقطة، وكذا الخمسينى 0.71 % عند 2566 نقطة، ونظيره العشرينى بنسبة 0.43% عند مستوى 14486 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 971 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 93.6مليون جنيه، و10.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 37.2 مليون جنيه، و4.9 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه، و59.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 44 سهمًا من إجمالى 180 سهماً متداولاً، بينما هبط 117 وبقى 19 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.29% عند مستوى 14678 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.57% عند مستوى 840 نقطة.